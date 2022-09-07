Кинокритик Шпагин — о картине «Мой сын Хантер»

«Такие картины всегда будут иметь большой успех, потому что каждый человек считает, что если он не очень богат, то виноваты власть и сосед. Соседу хорошо бы спалить квартиру или дом, а власть — скинуть с трона. Только тогда наступит вечная прекрасная жизнь. "Тихим сапом подбираемся к отцу" — вот девиз этого фильма. Все это вызывает у меня глубокую экзистенциальную печаль, потому что это мерзопакостное колесо, которое всегда крутится и будет крутиться. Такие фильмы приводят к утопии, крови и баракам»,