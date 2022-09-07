Новое «Простоквашино» посмотрели больше 1 млрд. раз

Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» сообщила, что 60 эпизодов перезапуска анимационного сериала «Простоквашино» только на видеохостинге YouTube набрали больше 1 млрд просмотров.

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На студии рассказали, что к настоящему времени на платформе загружено 60 серий мультфильма. При этом в онлайн-кинотеатре Okko уже доступны для просмотра 80 эпизодов трех сезонов обновленного шоу.