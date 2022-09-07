Новое «Простоквашино» посмотрели больше 1 млрд. раз

Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» сообщила, что 60 эпизодов перезапуска анимационного сериала «Простоквашино» только на видеохостинге YouTube набрали больше 1 млрд просмотров.
На студии рассказали, что к настоящему времени на платформе загружено 60 серий мультфильма. При этом в онлайн-кинотеатре Okko уже доступны для просмотра 80 эпизодов трех сезонов обновленного шоу.
Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская назвала «Простоквашино» уникальным мультипликационным сериалом, который интересен и для детей младшего школьного возраста, и для подростков, и для взрослы. Она подчеркнула, что проект уже несколько лет успешно растет и развивается вместе со своим зрителем, «актуализируя визуальный ряд».