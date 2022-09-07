Выходит новй мультфильм «Уэнделл и Уайлд»

Прошлое в состоянии преследовать нас. И уж тем более, если там происходили травмирующие события. В тизере мультфильма «Уэнделл и Уайлд» от стриминг-сервиса Netflix показали кое-что интересное и даже бесовское. Смотрите вместе с Тлум.Ру.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Что там?

Главной героиней картины станет девушка-подросток Кэт. И на её участь выпадет нелёгкая ноша. Одержимая монашка — Сестра Хэлли — станет агрессивным проводником в события давно минувших дней. Это совсем не к добру.

Выбираться из хитросплетения событий прошлого Кэт помогут два демона — Уэнделл и Уайлд, они, по совместительству, ещё и принадлежат девушке. Для большей изюминки сюжету добавили и другие составляющие: парня-гота Рауля и давнюю вражду между демонами и монашкой.

Реакция зрителей:

«Выглядит потрясно, Селик заслуживает больше любви, больше!»

«У моих демонов есть имена, — ух, мурашки пошли, я ощущаю приближение классики!»

«Будь осторожнее в своих желаниях, — разве это не фраза из Коралины? Очень жду».