Лучшие фильмы, снятые женщинами

"Рамблер" подготовил для вас подборку достойных киноработ, снятых женщинами-режиссерами. Эти фильмы получили высокие оценки среди зрителей и кинокритиков. Приятного просмотра!
Режиссер Джули Теймор
Фильм, рассказывающий историю известной всему миру художницы Фриды Кало, которая не может оставить зрителя равнодушным. В сюжете самые яркие и ужасные события ее жизни, ее любовь, талант, боль, страсть и падение на дно. Главную роль в картине сыграла Сальма Хайек.
Режиссер Джейн Кэмпион
Поразительная история, заслужившая множество наград, среди которых три "Оскара" и Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. В сюжете жизнь английской пианистки, которая крайне неудачно вышла замуж за колониста, пытаясь убежать от нищеты от нищеты. Однако брак обернулся для нее истинной трагедией.
Режиссер Нэнси Майерс
Прекрасная комедия, полюбившаяся многим. Рассказывает историю пожилого вдовца, устроившегося на работу в офис крупной компании. Руководитель фирмы, молодая и успешная девушка, с откровенным пренебрежением относится к появлению нового сотрудника, однако с каждым днем пенсионер все больше адаптируется и доказывает, что способен решать множество вопросов, беспокоящих начальницу, после чего ее отношение к стажеру начинает меняться.
Режиссер Ники Каро
В сюжете фильма реальная история руководителя Варшавского зоопарка и его супруги, чью размеренную жизнь поделила на до и после Вторая Мировая война. Зоопарк, на территории которого проживала семья, стал пристанищем и спасением для сотен евреев, которых директор с женой укрывали там от нацистов.