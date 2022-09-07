Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
19 минут назад

Лучшие фильмы, снятые женщинами

Мира Маркина

"Рамблер" подготовил для вас подборку достойных киноработ, снятых женщинами-режиссерами. Эти фильмы получили высокие оценки среди зрителей и кинокритиков. Приятного просмотра!

Лучшие фильмы, снятые женщинами
Фото: Кадр из фильма "Пианино"Кадр из фильма "Пианино"

«Фрида», 2002 год

Режиссер Джули Теймор

Фильм, рассказывающий историю известной всему миру художницы Фриды Кало, которая не может оставить зрителя равнодушным. В сюжете самые яркие и ужасные события ее жизни, ее любовь, талант, боль, страсть и падение на дно. Главную роль в картине сыграла Сальма Хайек.

«Пианино», 1993 год

Режиссер Джейн Кэмпион

Поразительная история, заслужившая множество наград, среди которых три "Оскара" и Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. В сюжете жизнь английской пианистки, которая крайне неудачно вышла замуж за колониста, пытаясь убежать от нищеты от нищеты. Однако брак обернулся для нее истинной трагедией.

«Стажер», 2015 год

Режиссер Нэнси Майерс

Прекрасная комедия, полюбившаяся многим. Рассказывает историю пожилого вдовца, устроившегося на работу в офис крупной компании. Руководитель фирмы, молодая и успешная девушка, с откровенным пренебрежением относится к появлению нового сотрудника, однако с каждым днем пенсионер все больше адаптируется и доказывает, что способен решать множество вопросов, беспокоящих начальницу, после чего ее отношение к стажеру начинает меняться.

«Жена смотрителя зоопарка», 2017 год

Режиссер Ники Каро

В сюжете фильма реальная история руководителя Варшавского зоопарка и его супруги, чью размеренную жизнь поделила на до и после Вторая Мировая война. Зоопарк, на территории которого проживала семья, стал пристанищем и спасением для сотен евреев, которых директор с женой укрывали там от нацистов.

Фильмы,Фрида,Оскар,Стажёр,Жена смотрителя зоопарка,Джейн Кэмпион,Фрида Кало,Сальма Хайек,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители