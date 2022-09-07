Лучшие фильмы, снятые женщинами

"Рамблер" подготовил для вас подборку достойных киноработ, снятых женщинами-режиссерами. Эти фильмы получили высокие оценки среди зрителей и кинокритиков. Приятного просмотра!

Фото: Кадр из фильма "Пианино" Кадр из фильма "Пианино"

«Фрида», 2002 год

Режиссер Джули Теймор

Фильм, рассказывающий историю известной всему миру художницы Фриды Кало, которая не может оставить зрителя равнодушным. В сюжете самые яркие и ужасные события ее жизни, ее любовь, талант, боль, страсть и падение на дно. Главную роль в картине сыграла Сальма Хайек.

«Пианино», 1993 год

Режиссер Джейн Кэмпион

Поразительная история, заслужившая множество наград, среди которых три "Оскара" и Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. В сюжете жизнь английской пианистки, которая крайне неудачно вышла замуж за колониста, пытаясь убежать от нищеты от нищеты. Однако брак обернулся для нее истинной трагедией.

«Стажер», 2015 год

Режиссер Нэнси Майерс

Прекрасная комедия, полюбившаяся многим. Рассказывает историю пожилого вдовца, устроившегося на работу в офис крупной компании. Руководитель фирмы, молодая и успешная девушка, с откровенным пренебрежением относится к появлению нового сотрудника, однако с каждым днем пенсионер все больше адаптируется и доказывает, что способен решать множество вопросов, беспокоящих начальницу, после чего ее отношение к стажеру начинает меняться.

«Жена смотрителя зоопарка», 2017 год

Режиссер Ники Каро