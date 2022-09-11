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4 часа назад

"Пропаганда каннибализма": что не так с новым фильмом с Тимоти Шаламе

Мира Маркина

На 79-ом Венецианском кинофестивале в этом году был представлен фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Целиком и полностью", в котором сыграл 26-летний актер, звезда фильмов "Дюна", "Король" Тимоти Шаламе. Что известно про картину и почему она многих пугает? Рассказываем в материале "Рамблера".

"Пропаганда каннибализма": что не так с новым фильмом Шаламе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Целиком и полностью" - романтический хоррор. Это роуд-муви, в котором рассказывается об истории любви двух каннибалов: 18-летней Марен, которую сыграла актриса Тейлор Рассел, и бродяге Ли, персонаже Тимоти Шаламе. Вместе они странствуют по США 1980-х годов и едят людей.

Кадр из фильма "Целиком и полностью"

В комментариях к трейлеру пользователи пишут, что ожидают картину с участием Шаламе и восхищаются игрой актеров. Однако у многих возникают вопросы по поводу сюжета. По их мнению, в фильме пропагандируется каннибализм :

"Каннибализм? Какого черта?;

"Извините, но никого больше не смущает идея этого фильма?? Поскольку в этом участвует Тимми, мы все в порядке с этим??? Никто даже немного не обеспокоен?!";

"Лучший пропагандистский фильм о каннибализме".

Многие вспомнили про Арми Хаммера, которого обвиняют в каннибализме и который снимался с Тимоти Шаламе в фильме "Назови меня своим именем":

"Это фильм о каннибалах, который Арми Хаммер предложил Луке Гуаданьо?";

"Значит, фильм о любовниках-людоедах — это нормально, но Арми Хаммера осуждают за фантазии на этот счет? Лицемерие во всей красе".

Зрители из России тоже резко отреагировали на картину. Как пишут некоторые, таким образом пытаются легализовать каннибализм.

"Какая чудовищная, мерзкая гадость! Овации каннибалам???";

"Западная нечисть уже не расползается, а встает в полный рост, чтобы поглощать человечество";

"Так значит они этим фильмом как бы намекают, что даже тот, кто как бы жрет, как бы ответственно и сознательно потребляет, таких, как он сам, тоже достоин любви? Любви тех, кого он потребляет? Потому что он не такой как все?"

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