Шоумен Гарик Харламов раскрыл секреты шоу "Аватар" , выходящего на канале НТВ. Его откровения попали в прессу сегодня, 7 сентября.
Напомним, по правилам перед зрителями шоу выступают мультипликационные персонажи, "снабженные" голосами настоящих знаменитостей. Жюри пропускает одних участников дальше, а других "заворачивают". Так произошло с Гариком Харламовым, который покинул проект после первого же эфира.
По его словам, на участника надевают множество датчиков и укрепляют некую конструкцию на голове, отчего поначалу страшно. Однако постепенно Харламов привык к этому и к тому, что персонаж повторял все его движения.
Комик пел за героя Емелю и постепенно втянулся в процесс.
Напомним, до этого шоу "Аватар" "досталось" за слабый уровень графики, использованной для прорисовке аватаров.