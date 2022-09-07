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1 час назад

Гарик Харламов раскрыл секреты шоу "Аватар"

Ревизор.ru

Шоумен Гарик Харламов раскрыл секреты шоу "Аватар" , выходящего на канале НТВ. Его откровения попали в прессу сегодня, 7 сентября.

Гарик Харламов раскрыл секреты шоу "Аватар"
Фото: РевизорРевизор

Напомним, по правилам перед зрителями шоу выступают мультипликационные персонажи, "снабженные" голосами настоящих знаменитостей. Жюри пропускает одних участников дальше, а других "заворачивают". Так произошло с Гариком Харламовым, который покинул проект после первого же эфира.

По его словам, на участника надевают множество датчиков и укрепляют некую конструкцию на голове, отчего поначалу страшно. Однако постепенно Харламов привык к этому и к тому, что персонаж повторял все его движения.

Комик пел за героя Емелю и постепенно втянулся в процесс.

Напомним, до этого шоу "Аватар" "досталось" за слабый уровень графики, использованной для прорисовке аватаров.

Фильмы,Аватар,Гарик Харламов,
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