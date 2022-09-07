Шоумен Гарик Харламов раскрыл секреты шоу "Аватар" , выходящего на канале НТВ. Его откровения попали в прессу сегодня, 7 сентября.

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Напомним, по правилам перед зрителями шоу выступают мультипликационные персонажи, "снабженные" голосами настоящих знаменитостей. Жюри пропускает одних участников дальше, а других "заворачивают". Так произошло с Гариком Харламовым, который покинул проект после первого же эфира.

По его словам, на участника надевают множество датчиков и укрепляют некую конструкцию на голове, отчего поначалу страшно. Однако постепенно Харламов привык к этому и к тому, что персонаж повторял все его движения.

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