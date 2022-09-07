В ремейке «Семи самураев» появятся уже умершие актеры

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст рассказал о проекте по созданию ремейка киноленты «Семь самураев», в котором будут принимать участие актеры, уже ушедшие из жизни.
Как сообщил гендиректор, в картине Первого канала по мотивам легендарной самурайской кинодрамы японского кинорежиссера Акиры Куросавы будут принимать участие актеры, которых умерли. Они будут воскрешены с помощью технологии DeepFake, как это ранее делали с почившим актером Владиславом Галкиным в киноленте «Диверсант».
«Будет 7 главных персонажей, среди которых 2 – существующие современные артисты, а 5 – современные артисты, но в аватарах великих советских актеров в лучший их период. Воскресить людей, которых нам так не хватает»,
— прокомментировал генеральный директор Первого канала в рамках просветительского марафона «Знания».
Также было отмечено, что действие будет разворачиваться во времена гражданской войны, а локацией станет Новороссия.