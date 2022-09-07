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1 час назад

В ремейке «Семи самураев» появятся уже умершие актеры

FBM.ru

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст рассказал о проекте по созданию ремейка киноленты «Семь самураев», в котором будут принимать участие актеры, уже ушедшие из жизни.

В ремейке «Семи самураев» появятся уже умершие актеры
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как сообщил гендиректор, в картине Первого канала по мотивам легендарной самурайской кинодрамы японского кинорежиссера Акиры Куросавы будут принимать участие актеры, которых умерли. Они будут воскрешены с помощью технологии DeepFake, как это ранее делали с почившим актером Владиславом Галкиным в киноленте «Диверсант».

«Будет 7 главных персонажей, среди которых 2 – существующие современные артисты, а 5 – современные артисты, но в аватарах великих советских актеров в лучший их период. Воскресить людей, которых нам так не хватает»,

— прокомментировал генеральный директор Первого канала в рамках просветительского марафона «Знания».

Также было отмечено, что действие будет разворачиваться во времена гражданской войны, а локацией станет Новороссия.

Фильмы,Владислав Галкин,Акира Куросава,Константин Эрнст,Первый канал,
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