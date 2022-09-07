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1 час назад

Фильмы со свиданием мечты

Eva.ru

Любая девушка и любой парень, тайно или нет, мечтают побывать на красивом свидании, о котором можно сказать: «Как в кино». Вместе с онлайн-кинотеатром KION мы выбрали фильмы с самыми запоминающимися свиданиями, которые можно посмотреть во время романтической встречи, или же вдохновиться ими и пригласить свою пассию на такую же прогулку.

Фильмы со свиданием мечты
Фото: Eva.ruEva.ru

«Ла-Ла-Лэнд»

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В мюзикле Дамиена Шазелла, который покорил Голливуд, герой Райана Гослинга ведет свою возлюбленную, героиню Эммы Стоун, на очень романтичное свидание в знаменитую обсерваторию Гриффита. Музыкант Себастиан и актриса Миа сидят в красных бархатных креслах, наблюдают за звездами и впервые целуются, хотя уже с первых минут фильма было понятно, что между героями завяжутся крепкие отношения. Потом Себастиан ведет Мию в парк у этой же обсерватории, и здесь Шазелл снял один из самых романтичных музыкальных номеров фильма.

«Привидение»

Этот мелодраматический фильм с Деми Мур и Патриком Суэйзи — рекордсмен по включению в подборки фильмов с самыми романтичными и чувственными сценами, при этом рассказывает он о любви девушки и призрака покинувшего этот мир парня. Та самая сцена с объятиями и поцелуями у гончарного круга происходит под знаменитую песню Unchained Melody.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В последнем на данный момент фильме Вуди Аллена герой Тимоте Шаламе романтично слоняется по улицам Нью-Йорка, пытаясь, как и все персонажи Аллена, понять, кто он такой и что его ждет. А на романтическое свидание идет героиня Эль Фаннинг, глуповатая красотка, которая не смогла устоять перед обаянием актера Франсиско Веги. Девушка оказывается у него в особняке и тут же тает от его комплиментов.

«Вики Кристина Барселона»

Еще один донельзя романтичный фильм Вуди Аллена, в котором герои летят на вертолете на свидание мечты — в испанский городок Овьедо, и вернутся из него уже совсем другими. По всем догадкам с импозантным Хуаном Антонио должна была поцеловаться Кристина, героиня Скарлетт Йохансон, однако сделала это Вики, героиня Ребекки Холл. Обстановка способствовала: старый особняк в каталонской глуши, старое вино. Но у Вики есть жених, и теперь ей придется расхлебывать последствия свидания.

«Париж подождет»

Лучшее свидание — спонтанное свидание. Тем более во Франции, самой романтичной стране мира. Героиня этого фильма, жена продюсера Анна, подустала от своей жизни и от семейной рутины. Но очередная командировка мужа принесет ей сюрприз: сопровождать ее в дороге из Канна в Париж будет деловой партнер ее супруга Жак, который предложит Анне никуда не спешить и насладиться историческими зданиями, лавандовыми полями, едой и вином.

«В метре друг от друга»

Что может быть романтичнее ночного свидания под яркими звездами? Героям этого фильма доступен только такой вид свидания, потому что они страдают от редкой патологии, не могут приближаться друг к другу ближе, чем на метр, и никому не осмеливаются рассказать про свою любовь. Поэтому на свидания им приходится сбегать по ночам. Любовь между ними побеждает риск смерти, а зрители видят одно из самых красивых свиданий — новью в заснеженном парке.

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