Фильмы со свиданием мечты

Любая девушка и любой парень, тайно или нет, мечтают побывать на красивом свидании, о котором можно сказать: «Как в кино». Вместе с онлайн-кинотеатром KION мы выбрали фильмы с самыми запоминающимися свиданиями, которые можно посмотреть во время романтической встречи, или же вдохновиться ими и пригласить свою пассию на такую же прогулку.
В мюзикле Дамиена Шазелла, который покорил Голливуд, герой Райана Гослинга ведет свою возлюбленную, героиню Эммы Стоун, на очень романтичное свидание в знаменитую обсерваторию Гриффита. Музыкант Себастиан и актриса Миа сидят в красных бархатных креслах, наблюдают за звездами и впервые целуются, хотя уже с первых минут фильма было понятно, что между героями завяжутся крепкие отношения. Потом Себастиан ведет Мию в парк у этой же обсерватории, и здесь Шазелл снял один из самых романтичных музыкальных номеров фильма.
Этот мелодраматический фильм с Деми Мур и Патриком Суэйзи — рекордсмен по включению в подборки фильмов с самыми романтичными и чувственными сценами, при этом рассказывает он о любви девушки и призрака покинувшего этот мир парня. Та самая сцена с объятиями и поцелуями у гончарного круга происходит под знаменитую песню Unchained Melody.
В последнем на данный момент фильме Вуди Аллена герой Тимоте Шаламе романтично слоняется по улицам Нью-Йорка, пытаясь, как и все персонажи Аллена, понять, кто он такой и что его ждет. А на романтическое свидание идет героиня Эль Фаннинг, глуповатая красотка, которая не смогла устоять перед обаянием актера Франсиско Веги. Девушка оказывается у него в особняке и тут же тает от его комплиментов.
Еще один донельзя романтичный фильм Вуди Аллена, в котором герои летят на вертолете на свидание мечты — в испанский городок Овьедо, и вернутся из него уже совсем другими. По всем догадкам с импозантным Хуаном Антонио должна была поцеловаться Кристина, героиня Скарлетт Йохансон, однако сделала это Вики, героиня Ребекки Холл. Обстановка способствовала: старый особняк в каталонской глуши, старое вино. Но у Вики есть жених, и теперь ей придется расхлебывать последствия свидания.
Лучшее свидание — спонтанное свидание. Тем более во Франции, самой романтичной стране мира. Героиня этого фильма, жена продюсера Анна, подустала от своей жизни и от семейной рутины. Но очередная командировка мужа принесет ей сюрприз: сопровождать ее в дороге из Канна в Париж будет деловой партнер ее супруга Жак, который предложит Анне никуда не спешить и насладиться историческими зданиями, лавандовыми полями, едой и вином.
Что может быть романтичнее ночного свидания под яркими звездами? Героям этого фильма доступен только такой вид свидания, потому что они страдают от редкой патологии, не могут приближаться друг к другу ближе, чем на метр, и никому не осмеливаются рассказать про свою любовь. Поэтому на свидания им приходится сбегать по ночам. Любовь между ними побеждает риск смерти, а зрители видят одно из самых красивых свиданий — новью в заснеженном парке.