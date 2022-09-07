Фильмы со свиданием мечты

Любая девушка и любой парень, тайно или нет, мечтают побывать на красивом свидании, о котором можно сказать: «Как в кино». Вместе с онлайн-кинотеатром KION мы выбрали фильмы с самыми запоминающимися свиданиями, которые можно посмотреть во время романтической встречи, или же вдохновиться ими и пригласить свою пассию на такую же прогулку.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Ла-Ла-Лэнд»

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В мюзикле Дамиена Шазелла, который покорил Голливуд, герой Райана Гослинга ведет свою возлюбленную, героиню Эммы Стоун, на очень романтичное свидание в знаменитую обсерваторию Гриффита. Музыкант Себастиан и актриса Миа сидят в красных бархатных креслах, наблюдают за звездами и впервые целуются, хотя уже с первых минут фильма было понятно, что между героями завяжутся крепкие отношения. Потом Себастиан ведет Мию в парк у этой же обсерватории, и здесь Шазелл снял один из самых романтичных музыкальных номеров фильма.

«Привидение»

Этот мелодраматический фильм с Деми Мур и Патриком Суэйзи — рекордсмен по включению в подборки фильмов с самыми романтичными и чувственными сценами, при этом рассказывает он о любви девушки и призрака покинувшего этот мир парня. Та самая сцена с объятиями и поцелуями у гончарного круга происходит под знаменитую песню Unchained Melody.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В последнем на данный момент фильме Вуди Аллена герой Тимоте Шаламе романтично слоняется по улицам Нью-Йорка, пытаясь, как и все персонажи Аллена, понять, кто он такой и что его ждет. А на романтическое свидание идет героиня Эль Фаннинг, глуповатая красотка, которая не смогла устоять перед обаянием актера Франсиско Веги. Девушка оказывается у него в особняке и тут же тает от его комплиментов.

«Вики Кристина Барселона»

Еще один донельзя романтичный фильм Вуди Аллена, в котором герои летят на вертолете на свидание мечты — в испанский городок Овьедо, и вернутся из него уже совсем другими. По всем догадкам с импозантным Хуаном Антонио должна была поцеловаться Кристина, героиня Скарлетт Йохансон, однако сделала это Вики, героиня Ребекки Холл. Обстановка способствовала: старый особняк в каталонской глуши, старое вино. Но у Вики есть жених, и теперь ей придется расхлебывать последствия свидания.

«Париж подождет»

Лучшее свидание — спонтанное свидание. Тем более во Франции, самой романтичной стране мира. Героиня этого фильма, жена продюсера Анна, подустала от своей жизни и от семейной рутины. Но очередная командировка мужа принесет ей сюрприз: сопровождать ее в дороге из Канна в Париж будет деловой партнер ее супруга Жак, который предложит Анне никуда не спешить и насладиться историческими зданиями, лавандовыми полями, едой и вином.

«В метре друг от друга»