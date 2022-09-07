Вупи Голдберг посоветовала найти работу критикам темнокожих хоббитов в сериале "Властелин колец"

Актриса Вупи Голдберг прокомментировала критику темнокожих хоббитов в сериале "Властелин колен: Кольца власти". Своим мнением она поделилась в передаче The View. Голдберг считает, что некоторые люди придают слишком большое значение цвету кожи вымышленных персонажей. "Вы говорите мне, что темнокожие не могут быть вымышленными людьми? Я не знаю, есть ли клуб хоббитов, и не знаю, собираются ли они устраивать протесты. Но люди, что с вами не так?" - возмутилась актриса. Артистка вспомнила экранизацию "Русалочки" Роба Маршалла, в которой главную героиню сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Голдберг заявила, что русалки с другим цветом кожи могут существовать, так как они находятся в рамках фэнтези. Актриса отметила, что в таких вселенных хочет видеть лучший мир, где существуют разнообразие во внешности. Звезда предложила недовольным найти работу. "Мы бы хотели видеть как можно больше разных репрезентаций в фэнтези. Так что все, у кого есть проблемы из-за черных хоббитов, ищите работу! Идите и найдите себя, потому что вы сосредоточены не на том", - сказала Голдберг. Ранее писатель Нил Гейман назвал расистами тех, кто критикует темнокожих хоббитов во вселенной "Властелина колец".