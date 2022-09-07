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2 часа назад

Режиссёр «Стражей Галактики» почти снял свой фильм по Hitman

Чемпионат.com

Оказывается, режиссёр нашумевших «Стражей Галактики» Джеймс Ганн планировал снять фильм по мотивам Hitman. Об этом он рассказал в своём «твиттере».

Режиссер «Стражей Галактики» почти снял свой фильм по Hitman
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ганн отметил, что презентовал студии своё видение фильма про Агента 47 за несколько недель до его назначения режиссёром первых «Стражей Галактики». Ему бы досталась работа, если бы продюсер экранизации не выступил против кандидатуры режиссёра.

Постановщик рад, что его «Хитмана» отменили, потому что он в итоге срежиссировал хитовых «Стражей Галактики».

За несколько недель до того, как я получил «Стражей», я презентовал фильм Hitman. Студия очень хотела нанять меня, но продюсер проекта не согласился. Тогда я был расстроен, но слава богу, что всё вышло так, как вышло. Потому что я никогда не поставил бы «Стражей Галактики», если бы они сказали «да».

Игровую серию Hitman экранизировали дважды. Первая с Тимоти Олифантом и Ольгой Куриленко в главных ролях вышла в 2007 году. Премьера второй адаптации состоялась в 2015-м. Обе картины получили смешанные отзывы критиков и зрителей.

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