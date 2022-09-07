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2 часа назад

Режиссер «Назови меня своим именем» раскрыл идею сиквела с Тимоти Шаламе

Lenta.ru

Итальянский кинорежиссер Лука Гуаданьино рассказал о сюжете сиквела фильма «Назови меня своим именем», в котором может сняться актер Тимоти Шаламе. Об этом сообщает IndieWire.

Режиссер «Назови меня своим именем» раскрыл идею сиквела с Шаламе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист не подтвердил, что собирается снимать продолжение картины, но раскрыл идею проекта. «Сиквел — это американская концепция. Это больше похоже на хроники Элио — на хроники того, как мальчик становится мужчиной. Это то, что я хочу воплотить», — заявил Гуаданьино во время фестиваля «Теллурайд».

Романтическая драма «Назови меня своим именем» вышла в 2017 году. Главные роли в ней исполнили Тимоти Шаламе и Арми Хаммер. Действие фильма, основанного на одноименном романе Андре Асимана, разворачивается в северной Италии в 1983 году и рассказывает о романтических отношениях между 17-летним Элио Перлманом и 24-летним аспирантом его отца-профессора Оливером.

Ранее стало известно, что роль Оливера должна была достаться Шайе ЛаБафу, однако его кандидатуру в итоге отклонили из-за плохой репутации актера. При этом сценарист ленты Джеймс Айвори заявил, что его очень впечатлило прослушивание с участием ЛаБафа и Шаламе, так как они убедительно сыграли роль влюбленной пары.

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