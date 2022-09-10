Лучшие фильмы самого дерзкого режиссера Голливуда

Гай Ричи — известный британский режиссер, продюсер и сценарист и бизнесмен. Он работает в киноиндустрии с 1991 года и является одним из самых успешных режиссеров в истории Великобритании. Его фильмы собрали в прокате более 3 миллиардов долларов, но ни разу не получил ни премии Оскар, ни премии BAFTA за свою работу. 10 сентября Ричи празднует свое 54-летие.
Весь мир знает, что фильмы Гая Ричи — это динамика, гангстеры, преступления, азартные игры и особый неповторимый стиль. О самых знаковых фильмах Гая Ричи читайте в материале "Рамблера".
Британский криминальный триллер, выпущенный в 1999 году, стал одним из первых суперуспешных фильмов Гая Ричи. Сюжет вращается вокруг четырех друзей, которые объединяются, чтобы ограбить местный подпольный лондонский банк.
Фильм был выпущен в Великобритании 31 октября 1999 года и был признан одним из лучших когда-либо созданных британских фильмов.
В 2020 году картина Гая Ричи "Джентельмены" взорвала интерес зрителей по всему миру.
Актерский состав крайне интересный — Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Эдди Марсан, Колин Фаррелл и Хью Грант.
Сюжет крутится вокруг харизматичного американского торговца марихуаной в Англии, который хочет продать свой бизнес, запуская цепочку шантажа и схем, чтобы подорвать его.
"Шерлок Холмс" — британско-американский детективный драматический фильм 2009 года режиссёра Гая Ричи по сценарию Майкла Роберта Джонсона, Энтони Пекхэма, Саймона Кинберга и Лайонела Уигрэма.
Сюжет рассказывает о Шерлоке Холмсе (Роберт Дауни-младший), который расследует дело человека, совершившего, по-видимому, самоубийство в своем гостиничном номере.