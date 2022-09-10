Лучшие фильмы самого дерзкого режиссера Голливуда

Гай Ричи — известный британский режиссер, продюсер и сценарист и бизнесмен. Он работает в киноиндустрии с 1991 года и является одним из самых успешных режиссеров в истории Великобритании. Его фильмы собрали в прокате более 3 миллиардов долларов, но ни разу не получил ни премии Оскар, ни премии BAFTA за свою работу. 10 сентября Ричи празднует свое 54-летие.

Фото: Кадр из фильма "Джентельмены" Кадр из фильма "Джентельмены"

Весь мир знает, что фильмы Гая Ричи — это динамика, гангстеры, преступления, азартные игры и особый неповторимый стиль. О самых знаковых фильмах Гая Ричи читайте в материале "Рамблера".

"Карты, деньги и два ствола"

Британский криминальный триллер, выпущенный в 1999 году, стал одним из первых суперуспешных фильмов Гая Ричи. Сюжет вращается вокруг четырех друзей, которые объединяются, чтобы ограбить местный подпольный лондонский банк.

Фильм был выпущен в Великобритании 31 октября 1999 года и был признан одним из лучших когда-либо созданных британских фильмов.

"Джентльмены"

Кадр из фильма "Джентельмены"

В 2020 году картина Гая Ричи "Джентельмены" взорвала интерес зрителей по всему миру.

Сюжет крутится вокруг харизматичного американского торговца марихуаной в Англии, который хочет продать свой бизнес, запуская цепочку шантажа и схем, чтобы подорвать его.

"Шерлок Холмс"

"Шерлок Холмс" — британско-американский детективный драматический фильм 2009 года режиссёра Гая Ричи по сценарию Майкла Роберта Джонсона, Энтони Пекхэма, Саймона Кинберга и Лайонела Уигрэма.