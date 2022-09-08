Звезд турецких сериалов Каан Йылдырым и Пынар Дениз увидели вместе на концерте Мелике Шахин

Звезда турецкого сериала "Кольцо" Каан Йылдырым, который почти женился на турецко-бельгийской певице лезгино-кумыкского происхождения Хадисе, а также СМИ подозревали его в бурном романе с Ханде Эрчел, подтвердил свой роман с актрисой Пынар Дениз. Как пишет gazetevatan, пара пришла на концерт Мелике Шахин и держалась за руку. Каан Йылдырым ранее уже был в браке. Он развелся с Эзги Эйюбоглу в 2019 году. Затем у него случился роман с Хадисе, пара почти поженилась. Но затем СМИ сообщили о его отношениях с Ханде Эрчел. Источники говорят изданию, что отношения у Каана Йылдырыма и Пынар Дениз уже давно, но на публике они были замечены впервые.