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13 часов назад

В Торонто на 47-м кинофестивале покажут более 250 фильмов

ТАСС

Свыше 250 кинокартин будет показано на открывающемся в Торонто 47-м международном кинофестивале (Toronto International Film Festival, TIFF), но российских фильмов на нем не будет. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила директор по связям с общественностью киносмотра Мария Алехандра Соса.

В Торонто на 47-м кинофестивале покажут более 250 фильмов
Фото: UnsplashUnsplash

"В этом году у нас на фестивале будут представлены 203 полнометражных фильма, а также 49 короткометражных работ", - сказала она. Соса уточнила, что на 47-м кинофестивале в Торонто "не будет российских фильмов".

На киносмотре зрители увидят такие картины, как продолжение детектива "Достать ножи" (Glass Onion: A Knives Out Mystery) режиссера Райана Джонсона, "Раймонд и Рэй" (Raymond & Ray) Родриго Гарсиа, "Парижские воспоминания" (Paris Memories) Алисы Винокур, "Фабельманы" (The Fabelmans) Стивена Спилберга, а также новую работу американского режиссера Даррена Аронофски "Кит" (The Whale). Ожидается, что киносмотр посетят Николас Кейдж, Джессика Честейн, Виола Дэвис, Дженнифер Лоуренс, Дэниел Рэдклифф, Тейлор Свифт.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 сентября. На TIFF нет официального жюри, а главной наградой является "Приз зрительских симпатий", присуждаемый по результатам голосования зрителей. В прошлом году Гран-при фестиваля получил британский фильм "Белфаст" (Belfast).

Фильмы,Джессика Честейн,Райан Джонсон,Николас Кейдж,Дженнифер Лоуренс,Стивен Спилберг,Дэниел Рэдклифф,
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