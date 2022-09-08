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26 минут назад

Том Хэнкс признался, что идея сиквела "Форреста Гампа" прожила 40 минут

Газета.Ruиещё 1

Актер Том Хэнкс во время записи подкаста Happy Sad Confused признался, что идея фильма «Форрес Гамп» прожила всего 40 минут. Слова артиста цитирует Variety.

Том Хэнкс признался, что идея сиквела "Форреста Гампа" прожила 40 минут
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» с Хэнксом в главной роли вышел в 1994 году и заработал $678 млн в мировом прокате. Хэнкс за съемки в фильме получил премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший актер», сам фильм получил эту награду в категории «Лучший фильм» и еще четыре статуэтки.

«Через долгое время мы решили поговорить о новом «Форресте Гампе», и разговор длился сорок минут. Сказали — да нет, ребята, бросьте»,

— вспомнил Хэнкс.

Актер никогда не подписывал контракты, согласно которым обязан был бы сниматься в сиквелах, и считает это разумным решением. «Если на то будут причины, давайте снимем. Но заставлять меня не надо», — говорит он.

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне.

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