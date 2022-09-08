Мировая премьера фильма «Далиленд» состоится в Торонто

Новый фильм о Сальвадоре Дали с участием Бена Кингсли и Эзры Миллера представят на 47-м Международном кинофестивале в Торонто, который пройдет с 8 по 18 сентября.

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Список фильмов о художниках пополнился еще одним проектом — это байопик о Сальвадоре Дали «Далиленд», снятый Мэри Харрон, известной по проектам «Американский психопат» и «Она же Грэйс». Мировая премьера картины состоится 17 сентября на 47 м Кинофестивале в Торонто. Действие фильма разворачивается в США и Испании в 1973 году, а рассказчиком выступает молодой ассистент эпатажного художника. Главную роль исполнил лауреат премии «Оскар» Бен Кингсли. Роль юного Сальвадора Дали, появляющегося в эпизодах-воспоминаниях, сыграл Эзра Миллер, с именем которого связано много скандалов. Звезду фильмов «Флэш» и «Фантастические твари» за последнее время неоднократно арестовывали из-за неподобающего поведения. Недавно он сделал публичное заявление, сообщив, что страдает от психологических проблем и намерен пройти курс лечения. Из фильма «Далиленд» эпизоды с участием актера не были вырезаны, а вот судьба новой супергеройской киноленты «Флэш» с ним в главной роли остается под вопросом.

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Дали — не единственный художник, чья личность волнует современных режиссёров. К биографии Амедео Модильяни решил обратиться актер Джонни Депп, который выступит в качестве режиссера во второй раз — первым опытом стала кинолента «Храбрец» с Марлоном Брандо, снятая 25 лет назад. Сопродюсерами Деппа выступят Аль Пачино и Барри Навиди. «Показать на экране сагу о жизни Модильяни — это невероятно большая честь для меня. Его жизнь была наполнена огромными трудностями, но в конечном итоге обернулась триумфом. Это общечеловеческая история, с которой могут себя идентифицировать все зрители», — сказал Депп.