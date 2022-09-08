Что смотреть в кино с 8 сентября

Подборка премьер недели в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний" Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"

"Ирония судьбы в Голливуде"

Американская версия советской комедии лишь отдаленно напоминает знаменитый фильм Эльдара Рязанова. Подвыпивший Гриффин случайно оказывается в доме Марго (как и в советской версии их жилища мало чем отличаются друг от друга) 31 декабря. Выясняется, что накануне ее бросил молодой человек, которого она должна была представить семье как будущего мужа на свадьбе своей сестры. Роль жениха предстоит исполнить Гриффину.

"Три тысячи лет желаний"

Литературовед Алитейя, отправляется в Стамбул, где в одной из местных лавок обнаруживает сосуд с настоящим Джинном внутри. Он предлагает исполнить три ее самых заветных желания, но Алитейя никак не может их сформулировать. Ожидая ее решения, Джинн решает рассказать новой хозяйке историю своей жизни и любви. Их знакомство и общение помогает обоим посмотреть на мир по-новому. Волшебная сказка для взрослых в прекрасном обрамлении видом Стамбула.

"Начать сначала"

Главный тренер России по регби Олег Боровиков вынужден вернуться в свой родной город в провинции после ряда неудач на матчах. Теперь ему предстоит тренировать ребят из местной школьной команды. И он собирается сделать из них чемпионов.

"Проклятая"

Розали вместе со своей семьей переезжает в небольшой городок. Она — трудный подросток, доставляющий массу хлопот своим родителям. Но самое ужасное происходит, когда вокруг Розали начинают умирать люди. Встревоженные родители решают провести обряд экзорцизма. Но им даже в голову не может прийти, что их дочь — дитя самого дьявола, предвестница Армагеддона, которая может погубить весь мир.

"У самого Белого моря"