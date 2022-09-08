Кадр дня: кто отказался от дублера в «Полосатом рейсе»

Владимиру Фетину, режиссеру знаменитой советской комедии, пришлось очень постараться, чтобы в одном кадре снять некоторых актеров вместе с тиграми. С дрессировщиками, понятное дело, проблем не возникало, а вот артисты наотрез отказывались рисковать своими жизнями и подходить близко к животным. Фетину даже пришлось пойти на хитрость, чтобы снять Евгения Леонова в ванной, в которую заходит лев. Режиссер пообещал актеру, что между ним и животным будет прочное стекло, а потом потихоньку убрал «перегородку». Но был артист, который сам отказался от дублера и вошел в кадр с опасным животным. О съемках этого эпизода читайте в материале «Рамблера».