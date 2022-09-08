Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
11 часов назад

Кадр дня: кто отказался от дублера в «Полосатом рейсе»

Мария Кимакович

Владимиру Фетину, режиссеру знаменитой советской комедии, пришлось очень постараться, чтобы в одном кадре снять некоторых актеров вместе с тиграми. С дрессировщиками, понятное дело, проблем не возникало, а вот артисты наотрез отказывались рисковать своими жизнями и подходить близко к животным. Фетину даже пришлось пойти на хитрость, чтобы снять Евгения Леонова в ванной, в которую заходит лев. Режиссер пообещал актеру, что между ним и животным будет прочное стекло, а потом потихоньку убрал «перегородку». Но был артист, который сам отказался от дублера и вошел в кадр с опасным животным. О съемках этого эпизода читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: кто отказался от дублера в «Полосатом рейсе»
Фото: Кадр из фильма "Полосатый рейс"Кадр из фильма "Полосатый рейс"

Смельчаком стал Алексей Смирнов, исполнивший в «Полосатом рейсе» роль одного из матросов. Мало того, что актер отказался от дублера, так именно ему принадлежит авторство довольно рискованного эпизода, где его герой держит тигра за хвост.

Кадр из фильма "Полосатый рейс"

Чтобы в фильме появился этот кадр, длившийся совсем немного времени, Смирнов больше месяца пытался приучить тигров к себе. Актер проводил много времени возле клеток с животными, подкармливал их. В итоге снять эту сцену получилось.

Фильмы,Полосатый рейс,Владимир Фетин,Алексей Смирнов,Евгений Леонов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители