5 популярных мультсериалов для детей

В анимационных новинках бывает трудно разобраться. Порой кажется, что существует слишком много мультсериалов для всех возрастов. Мы, вместе с телеканалом «МУЛЬТ» составили для вас подборку анимационных сериалов, которые сейчас популярны среди детей и очень нравятся взрослым.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Кошечки-Собачки»

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О чем: в небольшом городке в уютных домиках живут семьи собачек и кошечек. Они уживаются мирно, и каждая семья владеет своим маленьким бизнесом, который приносит пользу всем жителям. Покой нарушают лишь непоседливые детишки-первоклассники. Почему полезен: каждый эпизод мультсериала учит чему-то новому. Через поступки и выводы главных героев ребенок понимает, как вести себя в социуме, узнает больше о разных профессиях и разбирается с тем, как можно помочь родителям в повседневной жизни.

«Лео и Тиг»

О чем: в лесах Приморского края России обитают маленький леопард Лео и тигренок Тиг. Им интересно все вокруг — они встречаются с необычными природными явлениями, помогают окружающим и разгадывают загадки. Почему полезен: мультсериал рассказывает об удивительной российской природе, учит ее красоте, рассказывает, как ее беречь. Это всегда происходит через встречи с различными духами — веселыми, грустными, подлыми — или даже с некоторыми божествами, тоже с непонятными характерами.

«Геройчики»

О чем: в комнате мальчика Ромы находится множество игрушек — пушистый инопланетянин Бублик, отважный петух-тянучка Ко-Ко, ящерица-самурай О-Раш, куколка Пинки, заяц Генерал Де-Кроль со своими роботами и отважные супергерои Флай и Глория. Когда Ромы нет в комнате, они живут игрушечной жизнью — и, конечно же, всегда бросаются на помощь своему человеческому другу. Премьера мультсериала стартует на телеканале «МУЛЬТ» 10 сентября. Почему полезен: для Ромы игрушки — настоящие спасители, о подвигах которых он даже не подозревает. Дети учатся, что делать хорошие поступки нужно бескорыстно, не ожидая ничего взамен. К тому же, мультсериал показывает: в мире нет черного и белого, а любая ситуация рано или поздно разрешится.

«Сказочный патруль»

О чем: о невероятных приключениях четырех (а впоследствии и пяти) юных волшебниц в сказочном городке Мышкине. Вместе они создают команду для контроля за сказочными силами, преодолевают трудности и сближаются, оберегая спокойную жизнь людей. Почему полезен: героини носят русские имена и похожи на обычных девочек, так что зрительницам легко ассоциировать себя с ними. К тому же, волшебницы не идеальны, у них есть как сильные, так и слабые стороны — мультсериал показывает развитие героинь.

«Ми-ми-мишки»