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5 часов назад

Урганта, Светлакова и Нагиева не будет в девятых "Елках"

Ревизор.ru

Объявлено: в очередном эпизоде новогодней комедии фильме "Елки-9" не будут участвовать ее постоянные "лица" Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Об этом пишут СМИ со ссылкой на креативного продюсера картины Евгения Кулика.

Урганта, Светлакова и Нагиева не будет в девятых "Елках"
Фото: РевизорРевизор

Напомним, весной, когда начали снимать "Ёлки-9", пошли слухи о том, что Урганта и Светлакова в них не окажется, потому что об их участии в проекте информации не было.

Разговоры подтвердились: у девятых "Ёлок" совершенно новый кастинг.

Звездой новогодней комедии стал актер Федор Добронравов. Ему компанию составляют Елена Захарова и актеры из сериала "Мылодрама" Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр. Так решил Евгений Кулик, который является сценаристом, креативным продюсером и исполнителем одной из ролей "Ёлок-9".

Как цитирует слова Кулика KP.RU, в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии, однако некоторые понравившиеся зрителям истории получат продолжение. Создатель обещал, что ближайшие "Елки" будут принципиально новыми, смешными и свежими. На сегодня предполагается, что "Елки-9" выйдут на экраны уже 1 декабря.

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