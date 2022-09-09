Урганта, Светлакова и Нагиева не будет в девятых "Елках"

Объявлено: в очередном эпизоде новогодней комедии фильме "Елки-9" не будут участвовать ее постоянные "лица" Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Об этом пишут СМИ со ссылкой на креативного продюсера картины Евгения Кулика.
Напомним, весной, когда начали снимать "Ёлки-9", пошли слухи о том, что Урганта и Светлакова в них не окажется, потому что об их участии в проекте информации не было.
Разговоры подтвердились: у девятых "Ёлок" совершенно новый кастинг.
Звездой новогодней комедии стал актер Федор Добронравов. Ему компанию составляют Елена Захарова и актеры из сериала "Мылодрама" Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр. Так решил Евгений Кулик, который является сценаристом, креативным продюсером и исполнителем одной из ролей "Ёлок-9".
Как цитирует слова Кулика KP.RU, в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии, однако некоторые понравившиеся зрителям истории получат продолжение. Создатель обещал, что ближайшие "Елки" будут принципиально новыми, смешными и свежими. На сегодня предполагается, что "Елки-9" выйдут на экраны уже 1 декабря.