Урганта, Светлакова и Нагиева не будет в девятых "Елках"

Объявлено: в очередном эпизоде новогодней комедии фильме "Елки-9" не будут участвовать ее постоянные "лица" Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Об этом пишут СМИ со ссылкой на креативного продюсера картины Евгения Кулика.

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Напомним, весной, когда начали снимать "Ёлки-9", пошли слухи о том, что Урганта и Светлакова в них не окажется, потому что об их участии в проекте информации не было.

Разговоры подтвердились: у девятых "Ёлок" совершенно новый кастинг.

Звездой новогодней комедии стал актер Федор Добронравов. Ему компанию составляют Елена Захарова и актеры из сериала "Мылодрама" Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр. Так решил Евгений Кулик, который является сценаристом, креативным продюсером и исполнителем одной из ролей "Ёлок-9".