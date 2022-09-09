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1 час назад

Apple купила права на документальный фильм о Селене Гомес

Газета.Ruиещё 2

Apple Original Films получила глобальные права на новый полнометражный документальный фильм о певице Селене Гомес под названием: «Селена Гомес: Мой разум и я», передает «Пятый канал».

Apple купила права на документальный фильм о Селене Гомес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Филь расскажет о творческом пути артистки, добившейся всемирной популярности. В этом году исполнительница получила номинацию на «Грэмми» за свой первый полностью испанский музыкальный альбом и номинацию на «Эмми» за роль в сериале «Убийства в одном здании», в котором также снялись Стив Мартин и Мартин Шорт.

Продюсером и режиссером картины станет Алек Кешинян. До этого он работал над проектом «В постели с Мадонной». Когда именно выйдет новый фильм, пока неизвестно.

Фильмы,Мадонна,Стив Мартин,Apple,
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