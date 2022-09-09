Apple купила права на документальный фильм о Селене Гомес

Apple Original Films получила глобальные права на новый полнометражный документальный фильм о певице Селене Гомес под названием: «Селена Гомес: Мой разум и я», передает «Пятый канал».

Филь расскажет о творческом пути артистки, добившейся всемирной популярности. В этом году исполнительница получила номинацию на «Грэмми» за свой первый полностью испанский музыкальный альбом и номинацию на «Эмми» за роль в сериале «Убийства в одном здании», в котором также снялись Стив Мартин и Мартин Шорт.