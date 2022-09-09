Почему нужно посмотреть фильм «Микулай»

Московский международный фестиваль доказал: российскиережиссеры умеют снимать по-настоящему хорошее кино. Не коммерческие проекты, а именно кино как искусство.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В России много хороших режиссеров, да только работа у нихнепростая. Далеко не каждому удается зарекомендовать свой проект, найти финансирование, пригласить профессиональных актеров. Татарскому режиссеру Ильшату Рахимбаю это удалось: несмотря на все трудности, его фильм «Микулай» не просто оказался снят, но и принял участие в основной конкурсной программе Московского международного кинофестиваля, что уже говорит о высочайшем качестве картины.

Видео дня

Надо сказать, отечественному кинематографу не хватает таких фильмов – выверенных как с визуальной, так и со смысловой точекзрения. Это кино, которое действительно относится к категории искусства, ведь главная цель искусства – это пробуждать эмоции и через чувственные образы заставлять зрителя думать, переживать, размышлять.

В основе фильма «Микулай» лежит пьеса современного татарскогописателя Мансура Гилязова, полностью пропитанная народным творчеством и каким-то жутким язычеством. Действие происходит в современном мире, однако режиссер сразу погружает зрителя в чуть ли не средневековую атмосферу, и это передается разными инструментами: и светом с танцами огня в кромешной тьме, и внациональных костюмах героев, и в этническом колорите узоров и символов

В отдаленной деревне живет старик по имени Микулай (ВикторСухоруков). Он главный в своей кряшенской деревне – там, где живут крещеные татары. И вообще-то он доволен жизнью: у него есть беременная жена, старенькие родители и односельчане, которые буквально восхищаются Микулаем. У него налаженсвой быт и все хорошо. Но однажды в деревню приходит мужчина (Иван Добронравов), который утверждает, что он – сын Микулая от некой Анфисы (Варвара Шмыкина). Старик приглашает его в деревню, знакомит со своими родителями и соседями.

Однако идеальный мир героя начинает рушиться, обнажая страшную реальность. Это кино о страшных иллюзиях, настоящий мистический этно-триллер, который медленно, но верно погружает зрителя во все более и более жуткие глубины человеческой психики и все это – обрамлено символами традиционной татарской культуры.

Фильм действительно стоит того, чтобы пересмотреть его несколько раз. Хотя бы, чтобы получить визуальное удовольствие от просмотра. С другой стороны, фильм «Микулай» это возможность насладиться прекрасной актерской работой Виктора Сухорукова. Так и раньше было – от его образов, героев просто невозможно оторваться. И, думается, роль Микулая очень подходитСухорукову, ведь сам Микулай – это добрый, во много наивный человек, который кроет внутри большую глубину чувств.

Сам Сухоруков создает точно такое же впечатление. Единственный минус в этом, что Виктор Иванович, несмотря на свой возраст, совершенно не похож на старика. Остается только порадоваться тому, насколько хорошо он выглядит в свои 70 лет.

А еще фильм хочется пересмотреть, чтобы найти ответы навопросы, которые неизбежно появятся за время первого просмотра. Почему главный герой читает своей жене повесть Антуана де Сент-Экзюпери? Что значат все эти символы?

Другие актеры в этом фильме не такие яркие (не считая,конечно женского образа Варвары Шмыковой, которая в этом фильме как будто играет богиню любви и плодородия). И в целом, это могла быть история одного героя. Но каждый герой тут появляется и исчезает вовремя, не перетягивая на себя историю Микулая.