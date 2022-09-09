Фильм, ставший лучшим за многие годы в киновселенной Marvel

На Disney+ вышел новый блокбастер киновселенной Marvel «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити — а значит, одна из главных кинопремьер прошедшего лета теперь доступна и российским зрителям. «Лента.ру» рассказывает, каким получился уже четвертый фильм про комиксного скандинавского бога в исполнении Криса Хемсворта.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Завершив Войну бесконечности и оставшись в живых, Тор (Крис Хемсворт) присоединился к Стражам галактики и теперь путешествует по вселенной, теша свое эго. Роль скандинавского бога, потерявшего в прошлом фильме родину, заключается в том, что он сперва появляется на поле боя в хитоне, а потом устраивает сольное побоище в духе Жан-Клода Ван Дамма восьмидесятых-девяностых (да, со шпагатом). Сражаться он старается больше, чтобы не думать о том, что уже давным-давно съедает его сердце — о тоске по астрофизику Джейн Фостер (Натали Портман).

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Так продолжается до того знаменательного дня, пока во время очередного сражения он вдруг не обнаруживает Джейн в костюме Тора и с утраченным им молотом Мьельниром наперевес. Теперь они вместе должны победить Горра (Кристиан Бейл) — напоминающего нежить монстра, поклявшегося уничтожить всех богов при помощи некромеча и уже добившегося в этом нелегком деле некоторых успехов. Чтобы несколько замотивировать Тора, Джейн и примкнувшую к ним Валькирию (Тесса Томпсон), Горр похищает толпу детей и удаляется с ними на планету теней.

Пожалуй, наиболее красноречиво разницу между прошлым фильмом о Торе и нынешним описывают элементарные различия животного мира на экране. Если в «Рагнареке» звездой был гигантский волк Фенрир, то в «Любви и громе» внимание приковывает парочка таких же огромных козлов, которые к тому же имеют обыкновение визжать совершенно дурным голосом.

В остальном Тайка Вайтити не изменяет себе, делая вид, что ему не указ все марвеловские каноны, придуманные продюсером Кевином Файги. Он может в первых кадрах спародировать знаменитый вандаммовский шпагат. Он имеет право плюнуть на юную аудиторию и сопровождать экшен-сцены исключительно песнями Guns N’Roses, а одного из героев и вовсе назвать Акселем. Он даже смог вернуть во франшизу Натали Портман, которая в какой-то момент решила, что комиксов с нее достаточно. И наконец, Вайтити заманил в «Любовь и гром» Кристиана Бейла. Актер рассказывал, что на него неизгладимое впечатление произвел разговор с постановщиком. Настолько неизгладимое, что он согласился на роль Горра, не боясь шуток о «Торе против Бэтмена» (а без этих шуток здесь, разумеется, никак не обойтись).

Собственно, замысел Вайтити действительно довольно дерзок. Прежде всего, он не просто вернул Портман, но и подарил ей роль Могучего Тора — эта героиня, впрочем, не является изобретением режиссера, а есть и в комиксах. Таким образом в самом мачистском из ответвлений марвеловской киновселенной наконец окончательно восстановлено гендерное равенство. Более того, если раньше центральные роли во франшизе занимали Тор и Локи (который в своей бисексуальности признался лишь в сериале, то есть после фактической экранной смерти), то теперь сложился перевес в пользу девочек — Валькирии и Джейн. Еще один женский персонаж с большим потенциалом появляется в финале фильма, но об этом умолчим, дабы избежать спойлеров.

Кроме того, режиссер по-прежнему считает, что у «Тора» большой оперный потенциал — видимо, из-за вагнеровского «Кольца Нибелунгов». Если «Рагнарек» буквально разыгрывал гибель богов, то «Любовь и гром» это еще и немножко «Травиата» — опять же, благодаря замечательной игре Портман. Про богов Вайтити тоже забывать не собирается: марвеловский пантеон в «Любви и громе» расширяется посредством целой планеты, на которой небожители предаются чревоугодию и разврату. Руководит всем этим, разумеется, Зевс, сыгранный Расселом Кроу. Приятно, что австралийский актер, в отличие от Бейла и Портман, совершенно не чурается низкого жанра: до этого он уже фигурировал в качестве отца Супермена в «Человеке из стали». К такого рода ролям он очевидно относится как к разгрузке от более серьезных работ — играет добросовестно, но с легкой ленцой. Как итог, его эпизод здесь один из лучших. И тем более отрадно, что если верить сцене после титров, то у Marvel есть некоторые дальнейшие планы на олимпийского громовержца.

В прошлом фильме Тору таки выбили глаз, но это все-таки немного не то же самое, что заявленная в названии полная гибель асгардского политбюро. «Любовь и гром» в этом смысле снижает ставки, довольно быстро (на уровне названия, на самом деле) заявляя сюжет как романтический, с явным упором на мелодраму. Вайтити, разумеется, жульничает: у убийцы богов Горра от силы минут пятнадцать из двухчасового хронометража, так что у Кристиана Бейла еще меньше возможности нагнать жути, чем у Кейт Бланшетт в прошлом фильме. Собственно романическая линия тоже не получает полноценного развития — у нее есть только яркое начало и красивый финал.

Однако в «Любви и громе» режиссер и сам будто бы отказывается от революционных амбиций. Все находки здесь даны как бы вчерне, в виде набросков, скетчей. Вайтити куда больше сосредоточен на том, чтобы из всей этой пестрой свалки, состоящей из его веселых идей и булыжников продюсерского диктата, получился настоящий фильм, а не конвейерная поделка. С этой задачей «Любовь и гром», безусловно, справляется. Два часа пролетают как одно мгновение. Неизбежность передать эстафету следующим фильмам в финале максимально спрятана под монтажные склейки. В итоге в памяти остается только ощущение слегка анархического хэппенинга да еще и за казенный, что всегда приятно, счет. И полная уверенность, что ничего лучше люди из Marvel со всей своей машинерией не предлагали уже много лет — и еще столько же, по всей вероятности, не предложат.