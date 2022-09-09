У мультфильма «Головоломка» будет продолжение

Фильм «Головоломка» получит продолжение, о чем сообщил инсайдер Мэттью Беллони изданию Puck News. По словам источника, о релизе проекта будет официально объявлено на фестивале D23 Expo, запланированном с 9 по 11 сентября. Беллони также упомянул, что продолжение картины выйдет без актеров Билла Хейдера и Минди Кейлинг, которые подарили голоса героям Страху и Брезгливости.