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3 часа назад

У мультфильма «Головоломка» будет продолжение

Слово и Дело

Анимационная студия Pixar готовит сиквел популярного мультфильма «Головоломка».

У мультфильма «Головоломка» будет продолжение
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильм «Головоломка» получит продолжение, о чем сообщил инсайдер Мэттью Беллони изданию Puck News. По словам источника, о релизе проекта будет официально объявлено на фестивале D23 Expo, запланированном с 9 по 11 сентября. Беллони также упомянул, что продолжение картины выйдет без актеров Билла Хейдера и Минди Кейлинг, которые подарили голоса героям Страху и Брезгливости.

«Головоломка» увидела свет в 2015 году, проект взял премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

Фильмы,Оскар,Головоломка,Билл Хейдер,
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