4 нездоровых модели поведения, которые нам навязывают фильмы

Этих героев нельзя брать за эталон.

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Очень часто, когда мы смотрим фильмы и сериалы, принимаем эти картинки за идеал и пытаемся внедрить в свою действительность. Но бывает так, что кинематограф диктует нам нездоровые паттерны поведения, которые мы пытаемся повторить. Хотя не стоило бы.

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Фильм «Москва слезам не верит». Романтизация лжи

Это один из фундаментальных фильмов, который демонстрирует неэкологичный принцип построения отношений между мужчиной и женщиной. Герои постоянно обманывают друг друга, говорят о несуществующих деньгах и успехе. Глобально их отношения начинаются со лжи.

Далее по ходу фильма героиня Веры Алентовой – Катерина – продолжает обманывать, на этот раз своего нового знакомого – Гошу. Она врёт ему о своем финансовом положении, профессиональном статусе, что в итоге приводит к крупной ссоре.

Такую модель поведения ни в коем случае нельзя брать за эталон. Важно понимать, что в наше время в отношениях необходимо быть в честности, открытости. Ведь, по сути, партнёр выбирает вас такими, какие вы есть. Глупо презентовать себя как-то иначе, ведь рано или поздно правда вылезет наружу.

Сказка «Золушка». Жертвенность и безответственность

Многие из нас воспитывались на этой прекрасной сказке, а ведь в ней восхваляются жертвенность и инфантильность. В Золушке с детства взращивают прилежность и послушание, чуть позже её учат обслуживать всех вокруг, подавляя свои собственные желания и стремления. При таком положении вещей девочка растёт в полном обесценивании себя.

Второй негативный момент: ей прививают мечту о принце. Но, к сожалению, когда мы растём в надеждах, что придёт прекрасный принц и спасёт нас, сделает всё за нас, в итоге из этого ничего хорошего не выходит. Потому что так или иначе с каждым принцем надо уметь вести диалог, строить быт, чувствовать внутреннюю ценность рядом с ним, а не быть ему служанкой.

По сути, Золушка абсолютно не ценит себя и ждёт спасения извне. Здесь, конечно же, речь идёт совсем не о здоровых отношениях между мужчиной и женщиной, где партнёры равны, в том числе и в ценности друг друга.

Фильм «Дневник Бриджит Джонс». Неуважение к себе и попустительство

С одной стороны, в этом фильме мы видим отличное качество в человеке – это принятие себя каким бы он ни был. Героиня на протяжении всего фильма показывает, что можно любить себя в любых формах и при этом быть желанной для мужчин. В то же время здесь есть и негативный паттерн поведения: героиня напрочь забывает о здоровом образе жизни, правильном питании.

На первый взгляд, у героини есть глубокая ценность себя, но при этом она демонстрирует неуважение к своему телу. Она показывает, что можно быть неухоженной, носит некрасивое бельё, неопрятную одежду. Поэтому, когда мы просматриваем этот фильм, с одной стороны, учимся ценить и принимать себя, а с другой – занимаемся попустительством к собственным слабостям.

Чему нас учит этот фильм? Что во всём прекрасен баланс. Очень важно любить себя, но и не забывать заботиться, следить за своим телом и правильным питанием.

Фильм «Красотка». Неэкологичный взгляд на любовь

Эта история напоминает сказку о Золушке, но в неэкологичной интерпретации: как мы все помним, главная героиня зарабатывает на жизнь посредством первой древнейшей профессии. Молодые девушки, посмотрев фильм, могут взять его за основу жизненного сценария: будут идти в лёгкие отношения, ждать, что придёт Ричард Гир и устроит роскошную жизнь. Такое, конечно же, случается, но это единичные истории.

Важно помнить, что в реальной жизни партнёры идут на равных. В отношениях необходимо развиваться, получать образование, ценить и уважать себя. Ведь так или иначе с богатым, умным, успешным мужчиной нужно быть на одной волне.