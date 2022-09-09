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10 часов назад

Омар Си сыграет самурая в экранизации "Ясукэ" для Netflix

Газета.Ru

Французский актер Омар Си исполнит главную роль в киноадаптации аниме «Ясукэ» для стримингового сервиса Netflix, сообщает The Hollywood reporter.

Омар Си сыграет самурая в экранизации "Ясукэ" для Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В грядущем сериале будет 5 серий. Автор сценария — Ник Джонс мл., работавший ранее над аниме «Ясукэ».

«Я мечтал воплотить легендарную историю Ясуке в жизнь с тех пор, как я служил в Японии морским пехотинцем», — заявил Джонс мл.

Картина основа на реальной биографии темнокожего самурая Ясукэ, жившего в Японии в конце XVI века. Он прибыл в страну в 1579 году, будучи слугой итальянского иезуитского миссионера Алессандро Валиньяно.

Фильмы,Омар Си,Netflix,
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