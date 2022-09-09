Омар Си сыграет самурая в экранизации "Ясукэ" для Netflix

Французский актер Омар Си исполнит главную роль в киноадаптации аниме «Ясукэ» для стримингового сервиса Netflix, сообщает The Hollywood reporter.
В грядущем сериале будет 5 серий. Автор сценария — Ник Джонс мл., работавший ранее над аниме «Ясукэ».
«Я мечтал воплотить легендарную историю Ясуке в жизнь с тех пор, как я служил в Японии морским пехотинцем», — заявил Джонс мл.
Картина основа на реальной биографии темнокожего самурая Ясукэ, жившего в Японии в конце XVI века. Он прибыл в страну в 1579 году, будучи слугой итальянского иезуитского миссионера Алессандро Валиньяно.