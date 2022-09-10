Пользователи разгромили трейлер новой «Русалочки» — все из-за темнокожей актрисы в главной роли

На канале Disney вышел ролик, посвященный предстоящей экранизации «Русалочки». В дебютном тизере-трейлеры авторы мюзикла показали кадры с главной героиней и показали некоторые локации, а также продемонстрировали отрывок одной из песен в исполнении Холли Бэйли. Правда, не всем пользователям понравилась адаптация культовой истории.

Фото: Disney Disney

На момент публикации материала ролик набрал более 2 млн просмотров — «лайк» поставили около 85 000 человек, в то же время негативных оценок оказалось в четыре раза больше.

Судя по всему, пользователей расстроил выбор Холли Бэйли на главную роль — они считают, что темнокожая актриса и певица не соответствует этой роли.