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4 часа назад

Пользователи разгромили трейлер новой «Русалочки» — все из-за темнокожей актрисы в главной роли

Cq.ruиещё 1

На канале Disney вышел ролик, посвященный предстоящей экранизации «Русалочки». В дебютном тизере-трейлеры авторы мюзикла показали кадры с главной героиней и показали некоторые локации, а также продемонстрировали отрывок одной из песен в исполнении Холли Бэйли. Правда, не всем пользователям понравилась адаптация культовой истории.

Пользователи разгромили трейлер новой «Русалочки» — все из-за темнокожей актрисы в главной роли
Фото: DisneyDisney

На момент публикации материала ролик набрал более 2 млн просмотров — «лайк» поставили около 85 000 человек, в то же время негативных оценок оказалось в четыре раза больше.

Судя по всему, пользователей расстроил выбор Холли Бэйли на главную роль — они считают, что темнокожая актриса и певица не соответствует этой роли.

Какой ужас... Хорошо, что в моем детстве такого не было. Я думал, что Ариэль должна выделяться среди прочих русалок своей невообразимой красотой, а тут... Это просто шок — Disney, видимо, на все готовы ради повестки.

Фильмы,Русалочка,Холли Бэйли,Walt Disney,
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