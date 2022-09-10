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6 часов назад

Летом 2024 года выйдет продолжение «Головоломки»

Чемпионат.com

На ивенте D23 анонсировали сиквел успешного мультфильма «Головоломка». Главным героем продолжение вновь станет Райли и знакомые зрителям эмоции девочки. Она подросла и стала подростком — теперь эмоции будут действовать в голове героини по-другому. Возможно, появятся и новые чувства.

Стало известно, когда выйдет продолжение «Головоломки»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который ранее приложил руку к «Хорошему динозавру». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части.

Вторая «Головоломка» должна выйти летом 2024 года — через девять лет после премьеры первой части.

Первая «Головоломка» вышла в прокат в 2015 году и стала хитом. Сборы мультфильма составили $ 857 млн.

На D23 также презентовали дебютный тизер-трейлер «Русалочки», главную роль в фильме исполнила темнокожая актриса Хэлли Бейли.

Фильмы,Русалочка,Хороший динозавр,Головоломка,
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