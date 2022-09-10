Стало известно, когда выйдет продолжение «Головоломки»

На ивенте D23 анонсировали сиквел успешного мультфильма «Головоломка». Главным героем продолжение вновь станет Райли и знакомые зрителям эмоции девочки. Она подросла и стала подростком — теперь эмоции будут действовать в голове героини по-другому. Возможно, появятся и новые чувства.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который ранее приложил руку к «Хорошему динозавру». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части.

Вторая «Головоломка» должна выйти летом 2024 года — через девять лет после премьеры первой части.

Первая «Головоломка» вышла в прокат в 2015 году и стала хитом. Сборы мультфильма составили $ 857 млн.