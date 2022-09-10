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1 час назад

Pixar анонсировал сиквел мультфильма "Головоломка"

Москва24иещё 1

Анимационная студия Pixar в ходе выставки D23 Expo 2022, организованной Disney, анонсировала вторую часть мультфильма "Головоломка". Об этом сообщает американское издание Deadline.

Pixar анонсировал сиквел мультфильма "Головоломка"
Фото: Фото: кадр из мультфильма "Головоломка"; режиссер – Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен; Производство – Pixar Animation StudiosФото: кадр из мультфильма "Головоломка"; режиссер – Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен; Производство – Pixar Animation Studios

О предстоящем проекте рассказали режиссер оригинальной картины Пит Доктер и актриса Эми Полер, которая озвучила персонажа Радость.

События мультфильма, как и в прошлый раз, будут разворачиваться в голове у девочки Райли, но на этот раз она уже будет подростком. У нее также появятся новые эмоции – основные действующие персонажи оригинальной картины –, которых не было в первой части.

Отмечается, что на режиссерском кресле Доктера заменит Келси Манн. Продюсером выступит Марк Нилсен, а сценарий напишет автор первой "Головоломки" Мэг ЛеФов.

Ранее стало известно о планах Netflix перезапустить детское шоу "Телепузики". Выход первых серий запланирован на 14 ноября этого года. В шоу останутся все уже известные персонажи, рассказчиком станет Титус Берджесс.

Фильмы,Головоломка,Пит Доктер,Эми Полер,Walt Disney,Netflix,
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