Новая темнокожая "Русалочка" вызвала шумные споры в соцсетях

На выставке Disney D23 были представлены первые кадры долгожданного ремейка «Русалочки», в котором роль принцессы-русалки Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли.

Фото: Кадр из видео/Disney Кадр из видео/Disney

Режиссер Роб Маршалл заявил, что создателем ремейка знаменитого мультика было важно не только "почтить оригинал", но и переосмыслить и "привнести некоторую глубин2 в новый фильм.

Сама Ариэль отличается от своей мульт-версии тем, что ее плавники кажутся немного длиннее. Кроме того, у русалочки теперь нет знаменитого бюстгальтера-ракушек.

Однако больше всего зрителей поразило лишь одно отступление от оригинала — цвет кожи новой русалочки. На создателей картины посыпалось множество недовольных комментариев.

Кадр из видео / Disney

"Она загорела под водой?"; "Как можно так сильно отступать от оригиналов? Скоро гномы станут великанами..."; "Disney уже сходит с ума..."; " Актриса милейшая, но почему Русалочка?! Почему надо обязательно испортить что-нибудь культовое?", — комментировали пользователи соцсетей.