Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
3 часа назад

Новая темнокожая "Русалочка" вызвала шумные споры в соцсетях

Диана Товсепова

На выставке Disney D23 были представлены первые кадры долгожданного ремейка «Русалочки», в котором роль принцессы-русалки Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли.

Новая темнокожая "Русалочка" вызвала шумные споры в соцсетях
Фото: Кадр из видео/DisneyКадр из видео/Disney

Режиссер Роб Маршалл заявил, что создателем ремейка знаменитого мультика было важно не только "почтить оригинал", но и переосмыслить и "привнести некоторую глубин2 в новый фильм.

Сама Ариэль отличается от своей мульт-версии тем, что ее плавники кажутся немного длиннее. Кроме того, у русалочки теперь нет знаменитого бюстгальтера-ракушек.

Однако больше всего зрителей поразило лишь одно отступление от оригинала — цвет кожи новой русалочки. На создателей картины посыпалось множество недовольных комментариев.

Кадр из видео / Disney

"Она загорела под водой?"; "Как можно так сильно отступать от оригиналов? Скоро гномы станут великанами..."; "Disney уже сходит с ума..."; " Актриса милейшая, но почему Русалочка?! Почему надо обязательно испортить что-нибудь культовое?", — комментировали пользователи соцсетей.

Ранее мы писали о том, как культовый мультфильм был случайно удален создателями.

Фильмы,Русалочка,Холли Бэйли,Роб Маршалл,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители