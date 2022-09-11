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6 часов назад

Назван лучший документальный фильм Венецианского кинофестиваля

Inc-News

В конкурсе документальных фильмов на семьдесят девятом по счету Венецианском фестивале принимали участие более двадцати работ.

Названа лучшая документалка Венецианского кинофестиваля
Фото:  tvzvezda tvzvezda

Но лучшим из лучших жюри выбрало проект оскароносного режиссера Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие».

Это правдивая история жизни фотохудожницы и активистки Нан Голдин, боровшейся с обманщиками-фармацевтами, по вине которых заболели и погибли тысячи людей.

Кстати, основным конкурентом этого проекта считался фильм «Без медведей», который создал иранский режиссер Джафар Панахи, на данный момент находящийся в заключении

Фильмы,Лора Пойтрас,Джафар Панахи,Нан Голдин,
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