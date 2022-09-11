Названа лучшая документалка Венецианского кинофестиваля

В конкурсе документальных фильмов на семьдесят девятом по счету Венецианском фестивале принимали участие более двадцати работ.
Но лучшим из лучших жюри выбрало проект оскароносного режиссера Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие».
Это правдивая история жизни фотохудожницы и активистки Нан Голдин, боровшейся с обманщиками-фармацевтами, по вине которых заболели и погибли тысячи людей.
Кстати, основным конкурентом этого проекта считался фильм «Без медведей», который создал иранский режиссер Джафар Панахи, на данный момент находящийся в заключении