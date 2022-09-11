Люк Бессон выпускает «Проклятие Артура»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере хоррора «Проклятие Артура». Это продолжение экранизаций детских книг из 2000-х. Сценарий проекта написал их автор, Люк Бессон («Леон»), а срежиссировал фильм его ученик Бартелеми Гроссманн («13 квадратных метров»).

Алекс — фанат историй о приключениях Артура и минипутов с 8 лет, к совершеннолетию он собрал почти полную коллекцию, посвященную выдуманному миру. На его дне рождения друзья рассказывают, что нашли тот самый дом, где когда-то сняли его любимые фильмы. Вся компания едет осмотреть локацию, не обращая внимания на предостережения от жителей деревни по близости.