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23 минуты назад

Дедушка, милый, спаси меня, в капкан угодила нога моя: Люк Бессон выпускает «Проклятие Артура»

Кино-Панк

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере хоррора «Проклятие Артура». Это продолжение экранизаций детских книг из 2000-х. Сценарий проекта написал их автор, Люк Бессон («Леон»), а срежиссировал фильм его ученик Бартелеми Гроссманн («13 квадратных метров»).

Люк Бессон выпускает «Проклятие Артура»
Фото: Кино-панкКино-панк

Алекс — фанат историй о приключениях Артура и минипутов с 8 лет, к совершеннолетию он собрал почти полную коллекцию, посвященную выдуманному миру. На его дне рождения друзья рассказывают, что нашли тот самый дом, где когда-то сняли его любимые фильмы. Вся компания едет осмотреть локацию, не обращая внимания на предостережения от жителей деревни по близости.

«Проклятие Артура» — это прямое продолжение вселенной Люка Бессона. В начале 2000-х годов он написал серию книг, которые потом сам и экранизировал (2006–2010).

Фильмы,Люк Бессон,
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