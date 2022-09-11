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2 часа назад

Скончался режиссер фильма "Берегите женщин" Александр Полынников

Мира Маркина

11 сентября 2022 года Анна Назарьева, супруга известного режиссера Александра Полынникова, сообщила о том, что ее муж скончался на 82-м году жизни в минувший четверг, 8 сентября, ее слова передает ТАСС.

Скончался режиссер фильма "Берегите женщин" Александр Полынников
Фото: Кадр из фильма "Берегите женщин"Кадр из фильма "Берегите женщин"

По словам Анны, прощание с известным режиссером, сценаристом, оператором и продюсером состоится в понедельник 12 сентября в Хованском крематории.

Причиной смерти стало серьезное онкологическое заболевание, из-за которого Александр последнее время находился в реанимации.

Из известных работ Полынникова можно выделить "Приключения электроника" и "Д'Артаньян и три мушкетера", в которых он был задействован в качестве оператора, а также картины "Берегите женщин", "Возвращение Мухтара" и "Кармелита", которые Александр срежиссировал.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какую роль Варлей считает главной в своей жизни.

Фильмы,Берегите женщин,Приключения Электроника,Александр Полынников,Анна Назарьева,
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