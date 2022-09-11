Эксклюзивная премьера «Папы против мам» в приложении ЯRUS

«В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т. д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря», – раскрыл детали сюжета режиссер.