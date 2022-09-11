Эксклюзивная премьера «Папы против мам» в приложении ЯRUS

Социальная сеть ЯRUS выступила генеральным партнером нового отечественного фильма «Папы против мам». Эксклюзивный трейлер ленты режиссера Алексея Петрухина стал доступен для пользователей приложения ЯRUS.
«Папы против мам» напомнят зрителям о семейных ценностях, стабильности в отношениях, а также необходимости слушать и слышать друг друга. Согласно словам автора ленты Петрухина, жанр семейной комедии с элементами драмы – самый популярный на кинорынке.
«В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т. д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря», – раскрыл детали сюжета режиссер.
Роли в ленте исполнили такие популярные российские артисты, как Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Сергей Жуков и топовый блогер Helen Yes с аудиторией более 11 млн подписчиков.
Создатели ленты убеждены – в конце года просмотр «Папы против мам» станет отличным поводом для семейного времяпрепровождения.