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1 час назад

Эксклюзивная премьера «Папы против мам» в приложении ЯRUS

Слово и Дело

Социальная сеть ЯRUS выступила генеральным партнером нового отечественного фильма «Папы против мам». Эксклюзивный трейлер ленты режиссера Алексея Петрухина стал доступен для пользователей приложения ЯRUS.

Эксклюзивная премьера «Папы против мам» в приложении ЯRUS
Фото: Слово и делоСлово и дело

«Папы против мам» напомнят зрителям о семейных ценностях, стабильности в отношениях, а также необходимости слушать и слышать друг друга. Согласно словам автора ленты Петрухина, жанр семейной комедии с элементами драмы – самый популярный на кинорынке.

«В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т. д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря», – раскрыл детали сюжета режиссер.

Роли в ленте исполнили такие популярные российские артисты, как Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Сергей Жуков и топовый блогер Helen Yes с аудиторией более 11 млн подписчиков.

Создатели ленты убеждены – в конце года просмотр «Папы против мам» станет отличным поводом для семейного времяпрепровождения.

Фильмы,Анна Чурина,Артем Ткаченко,Сергей Жуков,Алексей Петрухин,
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