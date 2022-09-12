Тизер новой «Русалочки» набрал более 1 млн дизлайков

Студия Disney выпустила новый тизер мультфильма «Русалочка». Однако зрители поставили ролику больше дизлайков на YouTube.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Тизер «Русалочки» набрал всего лишь 313 тысяч лайков против 1,1 млн дизлакой на YouTube. Увидеть подобную статистику помогло расширение Return YouTube Dislike, которое отображает количество негативных реакций под роликом.