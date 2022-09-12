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5 часов назад

Тизер новой «Русалочки» набрал более 1 млн дизлайков

Слово и Дело

Студия Disney выпустила новый тизер мультфильма «Русалочка». Однако зрители поставили ролику больше дизлайков на YouTube.

Тизер новой «Русалочки» набрал более 1 млн дизлайков
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Тизер «Русалочки» набрал всего лишь 313 тысяч лайков против 1,1 млн дизлакой на YouTube. Увидеть подобную статистику помогло расширение Return YouTube Dislike, которое отображает количество негативных реакций под роликом.

Главную роль исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли. Режиссером проекта выступил Роб Маршалл. В фильме также снялись Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти, Джона Хауэр-Кинг и Джуд Акувидике. Премьера ленты состоится весной 2023 года.

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