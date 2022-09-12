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3 часа назад

Пенкин рассказал, как Михалков подставил его

Слово и Делоиещё 2

Артист Сергей Пенкин обижен на режиссераНикиту Михалкова из- за недостойного поступка по отношению к его родителям. Певец вспомнил о съемках документального фильма Михалкова «Анна: от 6 до 18».

Пенкин рассказал, как Михалков подставил его
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Тогда кинематографист снял массовку на дне рождения Пенкина, где присутствовали родители артиста. Исполнитель рассказал, что Михалков ради красивой картинки швырнул в его родных цветы, подставив его.

«На моих родителей... Людям, которые фронтовики, просто-запросто кинуть в лицо цветы, я считаю, что это недостойно. Человек, который говорит о высоком и хорошем и потом делает такие неправильные вещи… Человек использовал все»,

— заявил Пенкин в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак для YouTube-шоу.

Фильмы,Сергей Пенкин,Ксения Собчак,Никита Михалков,
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