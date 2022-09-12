Стеклов рассказал об идее спортивной драмы «Начни сначала»

«Но здесь всё-таки сам спорт, действительно, не главное. Главное — преодоление самого себя и тех жизненных коллизий, которые встречаются на твоём жизненном пути. Этот фильм о семье и большой дружбе, которая в результате перерастает в крепкую любовь между отцом и сыном»,