В Санкт-Петербурге открывается кинофестиваль "Мир знаний"

Международная линейка конкурса представлена такими странами, как Аргентина, Бразилия, Германия, Дания, Израиль, Италия. Все фильмы направлены на освещение двух важнейших тем: восприятия людьми искусственного интеллекта и взаимосвязь человечества с животным и растительным миром.
Российскую программу "Мира знаний" составляют восемь фильмов по трем основным вопросам: научному наследию СССР, взаимоотношениям человека и "полезной" техники и связи людей с природными явлениями.
Фильмом открытия фестиваля выступает как раз отечественная работа: фильм Ильи Желтякова (Санкт-Петербург) "Вулкан блюз" о полевых экспедициях на вулкане. Это будет мировая премьера ленты Желтякова.
В рамках российского конкурса "дебютирует" и проект "Стадо 9" про современную Якутию. Что касается основной программы, то работа Ивало Франка "Последний человек" повествует, как 300 миллионов лет назад в Гренландии зародилась жизнь, и предупреждает, что сейчас ее продолжение находится под угрозой.
Героиня проекта Лукаса Бамбоцци "Айронленд" (Бразилия) исследует добычу полезных ископаемых как причину экологической катастрофы в одном из штатов.
Картина израильских авторов Идо Гласса и Йоава Клейнмана "Стражи Мертвого моря" рассказывает об объединении граждан враждующих стран ради борьбы со стихийным бедствием.
Проект Коди Шихи "Сделать людей лучше" – о китайском докторе, изменил генетическую структуру эмбрионов. Андреа Дальпиан посвятила документальный фильм "Контакт" жизни двух волчат в неволе и перед выпуском в лес.
Экспериментальный фильм писательницы и режиссера Эбигейл Чайлд "Происхождение видов" гласит об этике создания роботов в США и Японии.
Россияне приготовили для смотра следующие фильмы. "Свобода в квадрате" Анастасии Зверьковой изучает особенности зрения человека в самой холодной точке нашей планеты.
Фильм "Прометей. Поэма казанского огня" воспроизводит историю советских конструкторов-авангардистов, живших и работавших в Казани. В ленте Михаила Оркина "Родом из Вавилона" предстает мир переводчиков-синхронистов в соперничестве с машинным переводом.
Фильм "Бог из машины" Родиона Чепеля посвящен советским кибернетикам, как раз формировавшим в далекие 1950-е годы первый искусственный интеллект.
Коллектив режиссеров проекта "16 способах изменить мир" снимает изобретения Сколтеха. Проект Юлии Киселевой "Чип внутри меня" исследует возможности чипирования.
Фильм Евгении и Максима Арбугаевых "Выход" — хроника наблюдений за тем, как деятельность человека меняет жизненный цикл популяции моржей.
В картине "Женя и Ваня на краю света" Евгения Каторина осветила драму сотрудников метеостанции, отрезанных штормом от внешнего мира.
Также на фестивале ожидается спецпрограмма "Вне времени и пространства", состоящая из восьми документальных проектов о специалистах в области народного творчества – фольклористах, этнографах, знатоках редких ремесел и т.д. и собственно о народных традициях.
Также в этой линейке использован особый визуальный стиль, где наряду со старинными фотографиями использованы уникальные шрифты, используемые в старообрядческой среде России на различных бытовых предметах.