Харли Квинн еще вернется в киновселенную DC

Американский режиссер Джеймс Ганн подтвердил участие героини Харли Квинн в новом проекте киновселенной DC. Об этом он сообщил в Twitter.

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Ганн рассказал, что 11 сентября 1992 года персонаж Харли Квинн впервые была показана во вселенной DC. Он поблагодарил сценариста Пола Дини и художника Брюса Тимма за создание героини.

Кинематографист также добавил, что получает огромное удовольствие от написания и режиссирования истории для нее.