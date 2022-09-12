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2 часа назад

Харли Квинн еще вернется в киновселенную DC

Газета.Ruиещё 1

Американский режиссер Джеймс Ганн подтвердил участие героини Харли Квинн в новом проекте киновселенной DC. Об этом он сообщил в Twitter.

Харли Квинн еще вернется в киновселенную DC
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ганн рассказал, что 11 сентября 1992 года персонаж Харли Квинн впервые была показана во вселенной DC. Он поблагодарил сценариста Пола Дини и художника Брюса Тимма за создание героини.

Кинематографист также добавил, что получает огромное удовольствие от написания и режиссирования истории для нее.

В комментариях к публикации поклонники поинтересовались, вернется ли Харли в киновселенную DC. Ганн ответил утвердительно.

Фильмы,Джеймс Ганн,
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