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2 часа назад

Disney выпустит фильм о Микки Маусе

Москва24иещё 1

Компания Disney выпустит фильм "Микки: История одного мышонка". Трейлер картины появился на YouTube. Премьера фильма запланирована на 18 ноября, в день рождения Микки Мауса.

Disney выпустит фильм о Микки Маусе
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В трейлере показано выступление Уолта Диснея, который рассказывал различные истории. В конце же он попросил запомнить одну вещь: "все началось с мыши".

Режиссером выступит Джефф Малмберг, продюсером – Морган Невилл. Создатели собрали в фильме эксклюзивные архивные кадры, поговорили с причастными к созданию Микки аниматорами. Картина расскажет о влиянии героя и противоречиях вокруг него.

Вице-президент Disney Original Documentary Марджон Джавади напомнил, что Уолт Дисней создал Микки Мауса 94 года назад. С тех пор мышь стала "одним из самых любимых персонажей в мире".

"Мы рады, что мир увидит Микки-Мауса таким, каким они его никогда раньше не видели. Наша отмеченная наградами команда кинематографистов запечатлела многолетнее путешествие Микки и напомнила нам, почему он оказал на нас такое влияние",

– приводит слова Джавади Collider.

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