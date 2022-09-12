Четвёртый "Аватар" на подходе!

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съёмок четвёртого фильма из цикла "Аватар" в ходе состоявшегося на минувшей неделе мероприятия D23 Expo.

Фото: Фото: кадр из фильма "Аватар 2" Фото: кадр из фильма "Аватар 2"

Как пишут СМИ, кинематографист не лично был на встрече, а прислал видеообращение с этой информацией. В ролике прозвучало, что часть сцен для "Аватара 4" уже отснята. Кэмерон, похоже, не смог найти себе замену и опять лично руководит съёмочным процессом.