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4 часа назад

Четвёртый "Аватар" на подходе!

Ревизор.ru

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съёмок четвёртого фильма из цикла "Аватар" в ходе состоявшегося на минувшей неделе мероприятия D23 Expo.

Четвёртый "Аватар" на подходе
Фото: Фото: кадр из фильма "Аватар 2"Фото: кадр из фильма "Аватар 2"

Как пишут СМИ, кинематографист не лично был на встрече, а прислал видеообращение с этой информацией. В ролике прозвучало, что часть сцен для "Аватара 4" уже отснята. Кэмерон, похоже, не смог найти себе замену и опять лично руководит съёмочным процессом.

Из этого же обращения стало известно о том, что лента "Аватар 2" находится на стадии препродакшена, а третьей части франшизы до этого еще далеко.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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