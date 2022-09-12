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5 часов назад

Завершился четвертый сезон сериала "Чем мы заняты в тени"

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите. "Истории ходячих мертвецов" — 1 сезон Поэпизодная антология из мира зомби-хоррора "Ходячие мертвецы". Где смотреть: AMC+ "Кобра Кай" — 5 сезон Продолжение многосерийного сиквела комедийной драмы 1984 года "Парень-каратист" (она же "Малыш-каратист" и "Каратэ-пацан") про школу боевых искусств. Где смотреть: Netflix "Чем мы заняты в тени" — 4 сезон Новый выпуск спин-оффа вампирского мокьюментари Тайки Ватити и Джемейна Клемента "Чем мы заняты в тени" про кровопийц-сожителей. Где смотреть: Hulu

Завершился четвертый сезон сериала "Чем мы заняты в тени"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Парень-каратист,Каратэ-пацан,Netflix,
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