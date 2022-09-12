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4 часа назад

София Коппола снимет фильм о Присцилле и Элвисе Пресли

Газета.Ru

Американская кинематографистка София Коппола («Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта») займется экранизацией мемуаров «Элвис и я» Присциллы Пресли — актрисы, предпринимательницы и бывшей жены певца Элвиса Пресли. Картина получит название «Присцилла», пишет Deadline.

София Коппола снимет фильм о Присцилле и Элвисе Пресли
Фото: APAP

Главные роли в ленте исполнят Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Джейкоб Элорди («Эйфория»). Сценарий, как и для всех своих предыдущих картин, написала сама Коппола. Съемки «Присциллы» должны начаться этой осенью в Торонто.

Книга Присциллы Пресли «Элвис и я» была опубликована в 1985 году и стала международным бестселлером. В 1988-м на ее основе сняли телевизионный фильм, в нем Присциллу и Элвиса сыграли Сьюзан Уолтерс («Молодые и дерзкие», «Дневники вампира») и Дейл Мидкифф («Кладбище домашних животных»). Также книга «Элвис и я» послужила основным источником вдохновения для песни группы Depeche Mode «Personal Jesus».

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