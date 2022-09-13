Меньшов не верил в успех фильма «Москва слезам не верит»

Фильм «Москва слезам не верит» мог так никогда и не выйти на экраны, так как режиссер Владимир Меньшов не хотел браться за съемки. Об этом написал портал BLITZ+.
Меньшов не был уверен в том, что фильм станет успешен. Ему казалось неинтересной тема трех подруг, покоряющих Москву. Он также считал, что этот сценарий был похож на его собственный путь, ведь ему и Вере Алентовой пришлось самим добиваться успеха, приехав в столицу из провинции.
Когда фильм все же был снят, он подвергся цензуре из-за откровенных сцен. Тогда вмешался Леонид Брежнев, который лично отсмотрел фильм и дал разрешение на показ. В 1981 году картина получила премию «Оскар».