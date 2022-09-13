В Самаре сняли фильм "Чайкин остров"

Команда видеостудии Modjo Films под руководством Антона Долганова на этой неделе завершила съемки нового фильма "Чайкин остров". Съемочная группа провела первые три дня посреди Волги на острове недалеко от известного всем самарцам села Винновка.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

Ребята отработали все смены, что называется, с полным погружением в жизнь героев картины: палаточный городок, котелки и багажник провизии - все самое необходимое с собой.

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В съемках в природных условиях огромную роль играет удача, и она была на стороне команды: "В первый день мы снимали сцену детских воспоминаний героя и, по задумке, она должна была быть светлой, яркой. И солнце вышло именно тогда, когда это было нужно, - рассказывает Антон Долганов. - И таких элементов удачи за время съемок было очень много. Дождь тоже пришелся к месту, ведь это короткометражная социальная драма, и пасмурная погода добавила эмоций картинке, получился такой природный киноэффект".

Оператор-постановщик картины Владислав Сидоров поделился ощущениями от работы по ту сторону камеры. "Проект очень непростой, потому что большую часть фильма мы снимаем на природе. В помещении больше контроля за светом и другими важными техническими параметрами. Плюс физическая нагрузка, поэтому на сей раз арендовали более легкую камеру, чтобы быть более манёвренными и отработать десятичасовые смены без долгих перерывов - природа и погода ждать нас не будут", - говорит он.

Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 1970-х, 1990-е и наше время. Актер театра "СамАрт" Алексей Елхимов сыграл главного героя "нашего времени", и тут снова счастливое совпадение - актер занимается яхтингом, что помогло ему чувствовать себя на съемках на воде еще более уверенно. А главная исполнительница - актриса самарского театра "Витражи" Алла Набокова - с помощью грима сыграла киномаму в двух временах.

Вторая часть съемок проходила уже в квартире, в которой, кажется, застыло время: обстановка, интерьер, предметы быта - все совпало с нужной для фильма картинкой из 1990-х, и это немного облегчило задачу художнику-постановщику.

По словам Антона Долганова, премьера фильма состоится весной 2023 года. Сейчас ребята уходят на постпродакшн (капиталоемкая и самая сложная часть работы над фильмом). Поддержать проект и попасть в титры можно на сайте фильма.

Короткометражная драма "Чайкин остров" основана на реальных событиях. После смерти отца Алексей - главный герой - отправляется по просьбе мамы вместе с ней на Чайкин остров, где долгие годы располагается лагерь, импровизированный городок с летними самодельными домиками и своим бытом.

Отец Алексея на протяжении всей жизни каждый сезон - с апреля по октябрь - проводил время на острове, уделяя мало внимания сыну, а юный Леша не разделял интересы отца. На фоне этого отношения родных людей разладились, а взаимные обиды с годами только множились. По приезде на остров на отцовской лодке Алексей раскапывает схрон вещей, которые, по традиции, все "постояльцы" острова закапывают с наступлением первых холодов. В процессе Алексей погружается в воспоминания и "раскапывает" кое-что и о себе, а через непростой диалог с мамой приходит к непростому выводу… Но времени уже не вернуть.