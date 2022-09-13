Арктические единороги и артефакты XVI века: о чем новый фильм Круглова

Одним из участников историко-культурного проекта "Главный фасад России. История, события, люди" (совместные арктические экспедиции РГО, Министерства обороны РФ и Северного флота) стал Леонид Круглов — режиссер, этнограф, путешественник, организатор и участник десятков экспедиций в самые труднодоступные места планеты. Он планировал сделать первые кадры для своего документального фильма с рабочим названием "НоваяЗемля_doc". Сейчас съемки продолжаются в другой экспедиции на Северной Земле.

Фото: ТАСС ТАСС

Новая Земля: сотворение мира

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Съемки "Новой Земли" идут уже пять лет, за это время пройдено семь экспедиций и отснято более 400 часов материала. Сюда, на Новую Землю, Леонид приехал ради самых главных — первых кадров фильма.

— Идея фильма взялась из моего предыдущего проекта "Великий Северный путь". Тогда мы повторили маршрут казака-землепроходца Семена Дежнева и прошли с командой 10 тыс. км по Российской Арктике. У Дежнева это путешествие заняло почти 15 лет, у нас — пять. Тогда я много работал в архивах и читал дневники первопроходцев. И заметил: они постоянно упоминали, что, двигаясь с запада на восток, видели какие-то земли на севере: в Баренцевом море и дальше. И все эти территории они назвали Новой Землей, — рассказывает Леонид.

Кроме узких специалистов, мало кто знает, что происходит на этих "новых землях". Ими оказались архипелаг Новая Земля, Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), Северная Земля, Новосибирские острова, острова Известий ЦИК, архипелаги в районе полуострова Таймыр, остров Визе, остров Врангеля.

— Мы мало знаем не только об экспедициях первопроходцев, но и о современных экспедициях тоже. Задача в проекте "Новая Земля" — рассказать обо всех исследованиях, людях, природе российской высокоширотной Арктики, — говорит режиссер.

— На ЗФИ мы исследовали стоянки первопроходцев и нашли бочки, в которых в хорошем состоянии сохранились чай, кофе. И я взял горсть этих кофейных зерен на корабль. Они оттаяли, и появился аромат. Мы их просушили и попробовали сварить кофе. У напитка был вкус, он хорошо чувствовался. И это удивительно: прошло более ста лет, и ты пьешь кофе, который привезли на ЗФИ много десятилетий назад. Наверное, такие возможности дает только Арктика, — рассказывает режиссер.

Проект Леонида Круглова "Новая Земля" занимает так много времени, потому что на каждый архипелаг нужно организовывать отдельную экспедицию или присоединяться к чьей-то.

— Несколько экспедиций мы сделали с Северным флотом, с Русским географическим обществом и Российской академией наук. Когда закончится эта поездка, мы пойдем в свою экспедицию, чтобы доснять недостающий материал на Северной Земле. Это место, где было сделано последнее великое географическое открытие (имеется в виду гидрографическая экспедиция по Северному Ледовитому океану под руководством Бориса Вилькицкого на судах "Таймыр" и "Вайгач", в ходе которой открыт архипелаг Северная Земля — прим. ТАСС). В следующем году постараемся закончить тему Земли Санникова.

Объединить разрозненное

Редкие арктические единороги — нарвалы, артефакты времен Ивана Грозного, открытие островов, меняющиеся места и лица — каждая экспедиция за прошедшие пять лет приносила проекту все новый и новый материал. В какой-то момент Леонид понял, что объединение этих разрозненных историй может стать проблемой.

Решение пришло со звонком Федора Конюхова. Путешественник планировал экспедицию на Северный полюс и должен был провести там две недели, заниматься научной деятельностью и живописью.

— Я предложил Федору взять с собой камеры и вести дневники. И еще мы договорились, что он будет писать главные образы Арктики. Чтобы потом каждый образ становился началом новой новеллы в фильме, — рассказывает Леонид. — Когда я забрал и прослушал материалы, они меня поразили, у меня слезы полились. Настолько проникновенные дневники записал Федор. И они стали канвой фильма. Его центральной линией.

Два раза Леониду отказывали в разрешении на съемку в проливе Маточкин Шар. Сейчас, в третий раз, нужные кадры получилось снять.

— Очень важный момент: мы получили разрешение, и оператор коптера Глеб Пурихов с большим риском, в дождь и ветер, сделал потрясающие кадры. Они будут открывать фильм. Эти кадры в моем представлении и показывают мир в момент сотворения: туманы, сквозь которые появляются болота и вершины гор, ручьи текут, тают ледники. Перед нами — терра инкогнита, земля неисследованная.

В высоких широтах каждый полет — непредсказуемый. Внезапно может подняться ветер, опуститься туман, понадобится срочная эвакуация из-за пришедшего медведя. В таких местах оператор всегда рискует своей техникой.

— Последние кадры в проливе Маточкин Шар мы снимали, уже используя последнюю заряженную батарею. Неожиданно увидели красивый снежник, пропустить такой вид было невозможно. Я подлетел к нему из-за горы, для этого поднялся на 500 м (максимальная высота для дрона) и случайно залетел в облако. Воздушный поток подхватил коптер и поднял его на несколько десятков метров. К счастью, удалось стабилизировать аппарат и вернуть его с отснятым материалом, — рассказывает оператор медиагруппы Леонида Круглова Глеб Пурихов.

Голодный медведь и разъяренная моржиха

Работа в Арктике всегда связана с риском. Дикие животные, ледяная вода, непредсказуемые погода и возникающие ситуации. Однажды во время экспедиции на Землю Франца-Иосифа лодку, на которой группа шла к берегу, атаковала моржиха.

— Нам нужно было пройти примерно два километра среди льдов до берега. И вдруг мы почувствовали удар в дно лодки, было впечатление, что налетели на льдину. Заглушили мотор, остановились. Я сидел сзади и увидел, как на нас идет "торпеда". По крайней мере, у меня было такое ощущение. Что-то черное, обтекаемое, движущееся с большой скоростью, — вспоминает Леонид.

Моржиха, как поплавок, начала выскакивать из воды и бить по лодке. Она ударяла в борт — и сразу спускался один баллон. Группу спасло только то, что лодка состояла из нескольких секций. Начало сдуваться дно. Моржиху пытались оттолкнуть багром. Один из охранников вспомнил, что видел проплывающего мимо на льдине моржонка. Видимо, его мама в это время кормилась в воде и, увидев лодку, решила атаковать ее, усмотрев в ней угрозу детенышу. С трудом удалось завести мотор и добраться до берега.

— Был случай на Земле Александры, где мы исследовали купол Лунный. Там высаживалась и группа Альбанова (участник дрейфа на шхуне "Святая Анна", 1912 1914 годы), они пересекали его. Мы пришли, когда птичий базар был пуст. И медведь, который там до этого долгое время кормился, оказался очень голодным, был тощим и агрессивным. Его ничто не останавливало. К счастью, недалеко стоял старый советский самолет, мы, как в хорошем голливудском кино, взобрались на его крыло. Медведь подходил все ближе и ближе. Пришлось стрелять резиновой пулей. Ситуация была напряженная.

У острова Визе группа Леонида попала в одну из самых экстремальных ситуаций за время всех экспедиций. Был шторм, лодку несло к берегу, на камни.

— Лодку болтало по камням, мы думали, что ее разнесет в клочья. Я снял интересный эпизод, который обязательно войдет в фильм. Чудом удалось подойти к берегу и высадиться не разбившись.

На всех архипелагах и островах были постоянные встречи с белыми медведями. В нашей экспедиции на Южный остров, в фактории Литке, от медведя пришлось прятаться на крыше дома.

— Если природу представлять как крепость, то Арктика — последний ее форпост. И это невероятно, когда ты снимаешь группу нарвалов и они не уходят, испугавшись человека и его присутствия, а наоборот — с любопытством смотрят. Самка с детенышем всплывает повыше, и на кадре видно, что они смотрят (да, через коптер), но прямо тебе в глаза, — рассказывает Леонид.

Леониду и операторам проекта удалось снять невероятные кадры. Это и многие сотни белух, и моржовое лежбище, где уже тысячи животных, и медведи с детенышами.

Все дни экспедиции нас окружает вода. Меняется ее цвет и настроение, соленость и температура. Вода шумит, плещется, сопротивляется, омывает, разрушает, дает жизнь — здесь, в центре этой стихии, уходит суета, информационный шум — лишнее. За время экспедиции мы учимся у моря терпению, все высадки и работа зависят от его состояния.