Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
2 часа назад

Брендан Фрейзер разочаровался отменой «Бэтгёрл»

Чемпионат.com

Отмена готового фильма «Бэтгёрл» за $ 90 млн не оставила равнодушным никого. Недавно и актёр Брендан Фрейзер высказался по поводу этой ситуации. В картине он должен был сыграть злодея по прозвищу Светлячок.

Брендан Фрейзер разочаровался отменой «Бэтгёрл»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Фрейзера, решение об отмене действительно было разочаровывающим, поскольку в первую очередь картину очень сильно хотели увидеть фанаты. Ещё Фрейзер похвалил Лесли Грейс в роли Бэтгёрл.

Фанаты действительно хотели увидеть этот фильм, это разочаровывает. Лесли Грейс — динамо. Она делала всё, что в её силах!

Отмена «Бэтгёрл» — часть новой стратегии Warner Bros. Discovery. Теперь компания сосредоточится на более крупных проектах, которые не стыдно будет показать в кинотеатрах.

Фильмы,Брендан Фрейзер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители