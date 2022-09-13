Брендан Фрейзер разочаровался отменой «Бэтгёрл»

Отмена готового фильма «Бэтгёрл» за $ 90 млн не оставила равнодушным никого. Недавно и актёр Брендан Фрейзер высказался по поводу этой ситуации. В картине он должен был сыграть злодея по прозвищу Светлячок.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По словам Фрейзера, решение об отмене действительно было разочаровывающим, поскольку в первую очередь картину очень сильно хотели увидеть фанаты. Ещё Фрейзер похвалил Лесли Грейс в роли Бэтгёрл.

Фанаты действительно хотели увидеть этот фильм, это разочаровывает. Лесли Грейс — динамо. Она делала всё, что в её силах!