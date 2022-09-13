Прославившиеся в «Ералаше» актеры не продолжили свою карьеру в кино

Звезды популярного киножурнала «Ералаш» сменили актерскую деятельность на другие профессии.

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Известный проект Бориса Грачевского вырастил множество актеров, которые продолжили работать в кино. Однако некоторые выбрали путь в других сферах, пишет «Газета.ru».

По данным издания, Сергей Шелгунов трудится кровельщиком, Мария Иващенко занимается озвучкой персонажей видеоигр и фильмов, Константин Маевский попал на чемпионат РФ по мини-футболу, а Александр Нижегородцев работает водителем скорой помощи и занимается стримингом.