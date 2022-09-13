Что известно про вторую часть фильма "Достать ножи"

Первая часть фильма "Достать ножи" вышла три года назад - в 2019-ом. Тогда криминальная комедия с Дэниэлом Крейгом в главной роли собрала более 311 миллионов долларов. На создание фильма режиссеру Райану Джонсону понадобилось 10 лет, а написанный к нему сценарий был даже номинирован на "Оскар". В конце декабря на стриминговой платформе Netflix выходит сиквел детектива. О чем он будет и что пишут о "Достать ножи - 2" критики? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Достать ножи" Кадр из фильма "Достать ножи"

Во вторую часть фильма режиссер пригласил еще больше голливудских звезд. В этот раз вместе с Крейгом в нем снялись Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Итан Хоук, Дэйв Батиста, Кэтрин Хан и другие знаменитости.

Кадр из фильма "Достать ножи"

Новой локацией детективной истории стала Греция. Съемки проходили на острове Спеце. Сюжет фильма строится вокруг владельца IT-компании Майлза Брона, который собрал своих старых знакомых в Греции на отдыхе. Но внезапно одного из гостей нашли мертвым. Найти убийцу приезжает частный детектив Бенуа Бланк.

Фильм выйдет с подзаголовком "Стеклянная луковица". Это отсылка к одноименному треку Beatles 1968 года, который любит режиссер. Но здесь в названии кроется дополнительный смысл: стеклянная луковица здесь - метафора в расследовании преступления.

"Потрясающая песня, а ее текст бессмысленный не просто так. Джону Леннону надоело, что все усердно разбирают их песни, поэтому он написал такую, которую невозможно было бы разгадать", - рассказал Райан Джонсон в интервью изданию Empire.

По его словам, вдохновением при создании фильма для него стал триллер 1973 года "Последний круиз на яхте "Шейла".

Кадр из трейлера к фильму "Достать ножи - 2"

О продолжении фильма высказался актер Дэниэл Крейг. В одном из интервью СМИ он заявил, что уверен в успехе второй части фильма:

"Как мы можем взять что-то, что понравилось зрителям в первый раз и заставило их следить за расследованием убийства, и сделать это снова, не превратив в пародию на самих себя? Я потратил последние 15 лет своей жизни, пытаясь сделать это во франшизе о Джеймсе Бонде, так что я не боюсь этого вопроса", - сказал он в одном из интервью.

Положительно отреагировали на выход сиквела "Достать ножи" и кинокритики. На Rotten Tomatoes у фильма 92% положительных оценок. Вот, что они пишут: