Что известно про вторую часть фильма "Достать ножи"

"Очень сложно сделать фильм, полностью удовлетворяющий и привлекательный для всех, и трудно сделать продолжение, соответствующее стандартам, установленным первым. Райан Джонсон просто сделал и то, и другое, и это выглядело легко" (Дэн Байер, Next Best Picture);



"У "Достать ножи" нет проблем с продолжением, потому что этот фильм — абсолютный взрыв" (Даниэль Солзман, Solzy at the Movies);



"Стеклянный лук" крупнее и точнее разработан, чем "Достать ножи", но что делает его более интересным, так это то, что он больше соответствует своим персонажам, а не сразу демонстрирует их разложение" (Элисон Уиллмор, New York Magazine).