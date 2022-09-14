Драма о принцессе Диане "Спенсер" выйдет в повторный прокат в РФ

Драма Пабло Ларраина "Спенсер" о жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли выйдет в повторный прокат в России. Показы ленты начнутся в четверг, 15 сентября.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Фильм рассказывает о трех крайне тяжелых рождественских днях, которые принцесса Диана проводит вместе с остальной королевской семьей в замке в Норфолке. Премьера картины прошла в 2021 году на Венецианском кинофестивале.