Драма о принцессе Диане "Спенсер" выйдет в повторный прокат в РФ

Драма Пабло Ларраина "Спенсер" о жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли выйдет в повторный прокат в России. Показы ленты начнутся в четверг, 15 сентября.
Фильм рассказывает о трех крайне тяжелых рождественских днях, которые принцесса Диана проводит вместе с остальной королевской семьей в замке в Норфолке. Премьера картины прошла в 2021 году на Венецианском кинофестивале.
Ее сценаристом выступил автор сериала "Острые козырьки" Стивен Найти, музыку к "Спенсер" написал гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд. За роль в ленте Стюарт была номинирована на премии "Оскар" и "Золотой глобус".