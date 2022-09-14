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2 часа назад

Драма о принцессе Диане "Спенсер" с Кристен Стюарт выйдет в повторный прокат в России

Газета.Ruиещё 1

Драма Пабло Ларраина "Спенсер" о жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли выйдет в повторный прокат в России. Показы ленты начнутся в четверг, 15 сентября.

Драма о принцессе Диане "Спенсер" выйдет в повторный прокат в РФ
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Фильм рассказывает о трех крайне тяжелых рождественских днях, которые принцесса Диана проводит вместе с остальной королевской семьей в замке в Норфолке. Премьера картины прошла в 2021 году на Венецианском кинофестивале.

Ее сценаристом выступил автор сериала "Острые козырьки" Стивен Найти, музыку к "Спенсер" написал гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд. За роль в ленте Стюарт была номинирована на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Фильмы,Оскар,Джонни Гринвуд,Кристен Стюарт,Пабло Ларраин,
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